بعد حجز الدعوى للحكم.. أزمة بين حسين الشحات ومحاميه بسبب قضية الشيبي

اشتد الخلاف بين حسين الشحات، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، ومحاميه أشرف عبد العزيز، بعد تأزم موقف اللاعب في قضية المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وعلمت “البوابة نيوز” أن حسين الشحات دخل في أزمة ومشادة حادة مع المحامي الخاص به، بسبب ضعف مرافعته أمام المحكمة خلال الجلسة الأخيرة، بعد تأزم موقف اللاعب بالقضية.

وقررت محكمة جنح مدينة نصر حجز الدعوى المقامة من المغربي محمد الشيبي ضد حسين الشحات للنطق بالحكم في جلسة يوم 30 مايو الحالي، حيث قدم هاني بكري محامي محمد الشيبي الدفوع القانونية أمام المحكمة، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد حسين الشحات والتي طبقا للقانون تنص على الحبس لمدة 3 سنوات.

وعقدت المحكمة ثاني جلسات محاكمة حسين الشحات لاعب الأهلي يوم الخميس الماضي في القضية المقامة ضده من لاعب بيراميدز بتهمة التعدي بالضرب والسب والتهديد، وقدم المستشار هاني بكري محامي محمد الشيبي الدفوع القانونية أمام المحكمة، ومطالبا بتوقيع أقصى عقوبة ضد اللاعب والتي طبقا للقانون تنص على الحبس لمدة ٣ سنوات.

ورفضت المحكمة جميع طلبات محامي حسين الشحات والتي من بينها طلب تأجيل النظر في القضية لمدة ٣ أشهر بحجة تقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية للفصل في دستورية النظر في الدعوى أمام المحاكم المدنية، وكذلك رفضت طلباته بشأن الشهود ومن بينهم استدعاء جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين عضو الجبلاية للإدلاء بالشهادة في الواقعة خاصة وأنهما ليسا من شهود الإثبات أو النفي في تلك الواقعة.

ورفضت المحكمة كذلك طلبات المحامي والذي تحدث عن عدم جواز نظر القضية وأكدت أنها أمام دعوى جنائية ومحامي الشيبي قدم كل دفوعه فيما تحدث محامي الشحات عن أمور بعيدة عن اختصاص المحكمة، التي قررت في النهاية حجز الدعوى للحكم.

ورفضت المحكمة كذلك مرافعة محامي حسين الشحات والتي تحدث فيها عن كرة القدم، وأكد القضاة أن محكمة الجنح لا تختص بالنظر في مثل هذه الأمور، وأنها أمام قضية جنائية للحكم فيها، وعليه أن يكون جاهزا بمرافعة في صلب القضية المنظورة، بدلا من محاولة هدم الدعوى، والمماطلة في إطالة أجل القضية، واكتفت المحكمة بتحقيقات النيابة، في هذه الواقعة.

وقدم محامي الشحات حافظة مستندات للمحكمة تتحدث عن كرة القدم ومشاكل بين اللاعبين وأزمات في الملاعب وهو ما رفضته المحكمة وأكدت أنه خارج صلب القضية المنظورة.