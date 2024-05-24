زي النهاردة.. نجاح أول رسالة تلغرافية في التاريخ وإثيوبيا تتحول حبيسة

في مثل هذا اليوم 24 مايو عبر التاريخ شهد العالم العديد من الأحداث المصيرية التي كانت محط أنظار الملايين، وشكلت محطات تاريخية أثرت في جبين الإنسانية، وفي السطور القليلة القادمة مسرد مجموعة من أبرز الأحداث التي وقعت "زي النهاردة".

1844.. التليغراف يرسل أول برقية في التاريخ

في 24 مايو عام 1844، كان العالم على موعد مع ولادة اختراع جديد بعد أن نجح الأمريكي صمويل مورس، في إرسال أول برقية في التاريخ بين واشنطن وبالتيمور وكتب فيها: "هذا ما عمل الله".

وصمويل فينلي بريز مورس، الأمريكي الذي ولد في 27 أبريل 1791، بمنطقة شارلستون بولاية بوسطن، عمل طوال حياته رساما إلا أنه لم يلق التقدير المناسب فعاش حياة مفعمة بالفقر، حتى قرر التاريخ أن يكتب اسمه بأحرف من نور عندما أقدم على اختراع التليغراف، بعدما أنشأ الأكاديمية الوطنية للتصميم؛ حيث صنع أول نموذج عملي من التلغراف سنة 1835، الأمر الذي كان بمثابة "ثورة في مجال الاتصالات".

صمويل مورس

اختراع التليغراف الأصلي

وفاة زوجته سر الإلهام.. من أين جاء اختراع التلغراف

في سنة 1825 كلفت مدينة نيويورك مورس برسم صورة زيتية لجلبير دو موتييه (ماركيز لافاييت) في واشنطن مقابل 509 دولار، وأثناء قيامه بالرسم، جاءه رجل بريد من راكبي الخيول برسالة من أبيه من سطر واحد نصها «زوجتك العزيزة في مرحلة نقاهة»، فغادر مورس واشنطن على الفور ـ دون أن يكمل اللوحة ـ متوجهاً إلى موطنه نيو هافن ليكتشف أن زوجته قد ماتت ودفنت، وتحت تأثير صدمته ـ بعد أن ظل لأيام لا يعلم شيئاً عن مرض زوجته ثم وفاتها بعيداً عنه ـ ترك مورس الرسم وأخذ يبحث عن طريقة للتواصل عبر المسافات الطويلة. وأثناء رحلة بحرية قام بها مورس سنة 1832، التقى شخصاً من بوسطن يدعى تشارلز جاكسون، كان قد درس الكهرومغناطيسية، وشاهد العديد من تجاربه على المغناطيس الكهربي. وعقب تلك المشاهدات، طور مورس مفهوم التلغراف ذي السلك الواحد. وما زال تلغراف مورس الأول محفوظاُ في المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي في مؤسسة سميشونيان، بصحبة طلب مورس للحصول على براءة اختراعه، وسرعان ما صارت شفرة مورس اللغة الأولى للتواصل التلغرافي في العالم.

واجه مورس في البداية صعوبة تمثلت في عدم قدرته على توصيل الإشارة التلغرافية إلى مسافة تزيد عن ياردات قليلة من السلك، ولكن مساعدة البروفيسور ليونارد غيل، أستاذ الكيمياء بجامعة نيويورك، مكنته من إرسال الرسائل التلغرافية لمسافة عشرة أميال "16 كيلومتراً" من السلك، وفي سنة 1838 فشل مورس في الحصول على دعم الحكومة المركزية في واشنطن لتوصيل خط تلغرافي، فسافر إلى أوروبا باحثاً عن رعاة وعن براءات لاختراعه أيضاً، ولكنه اكتشف في لندن أن كلاً من وليام كوك وتشارلز ويتسون سبقاه إلى تنفيذ الفكرة في بريطانيا.

وفي ديسمبر 1842 سافر مورس للمرة الأخيرة إلى واشنطن محاولاً إقناع الحكومة الفيدرالية، فقام بتوصيل أسلاك بين غرفتين في الكابيتول "مبنى الكونغرس"، وأخذ يرسل الرسائل بين الغرفتين بالتبادل؛ ليوضح لرجال الدولة طبيعة اختراعه. فخصص الكونغرس 30 ألف دولار سنة 1843 لإنشاء خط تجريبي طوله 38 ميلاً (61 كيلومتراً) بين واشنطن وبالتيمور. وفي 24 مايو 1844 افتتح الخط، وجرت أول تجربة رسمية له، أرسل فيها مورس عبارته الشهيرة "ما فعل الله".

1991 إثيوبيا تتحول إلى دولة حبيسة بعد استقلال إريتريا

وفي 1991 تحولت إثيوبيا إلى دولة حبيسة بعدما أعلنت إريتريا استقلالها التام، لتصبح إثيوبيا دولة مُغلقة بحرياً، بعدما انتزع الانفصاليين الإريتريين استقلالهم وانتهاء حرب الثلاثين عامًا، حيث بدأت حرب الاستقلال الإريترية 1 سبتمبر 1961 ، وانتهت أخر معاركها في 29 مايو 1991، بعد أعوام من الصرع الدموي بين الحكومة الإثيوبية و الانفصاليين الإريتريين.

النصب التذكاري لاستقلال اريتريا

وبعد 30 عاماً من الحرب الدموية في عام 1991، هزمت جبهة التحرير الشعبية الإرترية القوات الإثيوپية في إرتريا، وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تگراي بمساعدة جبهة التحرير الشعبية الإرترية على إثيوپيا.

وفي أبريل 1993, في استفتاء شعبي بدعم من إثيوبيا، صوت الشعب الإريتري بالإجماع تقريبا في صالح الاستقلال ورسميا أصبحت إريتريا دولة مستقلة ذات سيادة واكتسبت الاعتراف الدولي في العام نفسه.

2000 - إسرائيل تبدأ بسحب جيشها من جنوب لبنان.

بعد 15 عامًا من الصراع، انسحبت قوات الاحتلال من جنوب لبنان في 24 مايو 2000، بعد انتهاء حرب تحرير الجنوب اللبناني الغالي، قادتها المقاومة الإسلامية في لبنان، وقوات حزب الله ضد قوات جيش لحد الموالية لإسرائيل.

جاء احتلال إسرائيل للجنوب اللبناني بهدف القضاء على قواعد منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، ومن هنا جاء الغزو الإسرائيلي للجنوب 1982، ودعم الميليشيات المسيحية ما أدى إلى خروج منظمة التحرير من لبنان، وإحتلال إسرائيل للجنوب من خلال إنشاء "المنطقة الأمنية في جنوب لبنان"، واستغلت إسرائيل الحرب الأهلية بدعمها العديد من الميليشيات المحلية، ما نتج عن نشوء عدة تيارات المقاومة بما فيها حزب الله وحركة أمل، وتحولّها إلى هيئات عسكرية منظمة، مع مرور السنوات، إرتفعت الخسائر البشرية والعسكرية شيئًا فشيئًا من خلال استعمال الطرفين أسلحة ومعدّات متطورة، وتطور حزب الله الملحوظ في أساليبه وخططه. في نهاية التسعينيات، بات حزب الله، الذي يحظى بدعم إيران وسوريا، قوّة عسكرية تشكّل خطرًا على إسرائيل.

وفي 24 مايو 2000، بدأت القوات الإسرائيلية تنسحب من جنوب لبنان تحت تأثير ضربات المقاومة اللبنانية الاسلامية و افواج المقاومة البنانية امل مما يتسبب في انهيار الميليشيات الموالية لقوات الاحتلال ودخول حزب الله إلى مناطق الجنوب. تصدر الأمم المتحدة قرارا بالانسحاب تنفيذا للقرار 425. في حين بقيت مزارع شبعا اللبنانية تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي حتى اليوم.

كما شهد يوم 24 مايو العديد من الأحداث عبر التاريخ نذكر أبرزها:

1571 - العثمانيون يدخلون موسكو بعد معركة دامية مع الروس قتل فيها 8 آلاف روسي، وقاموا بعد دخولهم بإحراق سراي كرملين بمساعدة خان القرم دولت كراي الأول الذي حصل على لقب تخت آلان وهو يعني كاسب العرش.

1841 - السلطان العثماني عبد المجيد الأول يصدر «فرمان مصر» الذي نص على إعطاء محمد علي باشا ولاية مصر والسودان وراثيًا، وقد بقي هذا الفرمان مرعيًا في مصر كدستور حتى نهاية عام 1914 حين أعلنت الحماية البريطانية.

1883 - افتتاح جسر بروكلين في مدينة نيويورك بعد 14 عامًا من البناء.

1937 - مجلس مديرية الدقهلية في مصر يمنح شعبة الإخوان المسلمون المنصورة دعمًا ماليًا سنويًا، وكان هذا أول دعم رسمي منتظم ومعلن للجماعة.

1946 - إخراج إمارة شرق الأردن من الانتداب البريطاني على فلسطين، وتأسيس الجيش الأردني بقيادة جون جلوب باشا.

1960 - بداية العمل في «مشروع ميداس» الأمريكي للإنذار المبكر للصواريخ.

1993 -

مايكروسوفت تعلن عن ويندوز إن تي.

كمين حزب العمال الكردستاني ضد جنود أتراك عزل.

2004 - كوريا الشمالية تحظر الهواتف المحمولة.

2009 - النادي الأهلي المصري يفوز بالدوري المصري لموسم 2008 / 2009 بعد فوزه على نادي الإسماعيلي بمباراة فاصلة بين الفريقين أجريت على ستاد المكس في الإسكندرية.

2014 -

الرئيس اللبناني ميشال سليمان يغادر قصر بعبدا الرئاسي بعد انتهاء ولايته الدستورية دون أن يقوم بتسليم الرئاسة بسبب فشل مجلس النواب اللبناني بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

الأرض تشهد زخة شهب والتي تعرف بزخة شهب كوكبة الزرافة.

نادي ريال مدريد يفوز بدوري أبطال أوروبا 2013-14 للمرة العاشرة في تاريخه وذلك أمام نادي أتلتيكو مدريد بنتيجة 4–1 على ملعب استاد دا لوز في البرتغال.

2015 - فيلم ديبان للمخرج جاك أوديار يفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2015.

2017 - تتويج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي 2017 لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2–0 على أياكس أمستردام في النهائي.

2018 - إعصار مكونو يضرب جزيرة سقطرى وغيرها من الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية.

2019 - رئيسة الوزراء البريطانيَّة تيريزا ماي تُعلن عن رغبتها في الاستقالة من منصبها - وزعامة حزب المحافظين - بعد فشل حُكُومتها في تأمين صيغة مُلائمة لِانسحاب المملكة المُتحدة من الاتحاد الأوروپي.

2021 - انقلاب عسكري في مالي هو الثالث خلال العشر سنوات الأخيرة، ووضع الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية، ثم إطلاق سراحهما لاحقًا.

2022 - حادث إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في تكساس يؤدي إلى مقتل 19 طفلًا ومعلمين.