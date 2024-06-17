الاستعلام عن صحة مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة ١٠ أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالقرب من مدينة ٦ أكتوبر.

وكلفت جهات التحقيق الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، والتحفظ على السائق، وإجراء الكشف الطبي عليه لمعرفة ما إذا كان متعاطي للمخدرات من عدمه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة، وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات