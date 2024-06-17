زوارق الاحتلال تُطلق نيرانها تجاه المناطق الشمالية لقطاع غزة

أطلقت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي،اليوم الإثنين، نيرانها صوب المناطق الشمالية لقطاع غزة، تزامنا مع إطلاق الاحتلال قنابل ضوئية في أجواء المناطق الشمالية الغربية للقطاع، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ونفذ الاحتلال قصفا جويا وبالمدفعية على مناطق غرب مدينة رفح الفلسطينية، كما استهدف أراضي زراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأمس الأحد، استشهد 9 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال في مخيم البريج وسط قطاع غزة، جراء قصف الاحتلال لمنزل في المخيم.

وأفاد الدفاع المدني في غزة من خلال بيان له، أن طواقمه انتشلت شهيدين فلسطينيين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح الفلسطينية بعد قصف إسرائيلي للمنطقة.