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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024| إنجلترا تهزم صربيا بهدف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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فاز منتخب إنجلترا على نظيره صربيا بهدف دون رد في المباراة التى جمعتهما، منذ قليل، على ملعب فيلتينس أرينا،  ضمن منافسات الجولة من دور المجموعات بأمم أوروبا يورو 2024.

سجل هدف المباراة الوحيد  جود بيلينجهام في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بهذه النتيجة حصد المنتخب الإنجليزي أول ثلاث نقاط في بداية مشواره في يورو 2024.

وشهد محيط ملعب المباراة حالة من الشغب وفقا لتقارير أن عدد من المشجعين تورطوا في أعمال عنف قبل المباراة.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة في شارع جانبي، شهدت تبادل إلقاء الطاولات والكراسي والزجاجات قبل وصول شرطة مكافحة الشغب.

وأصيب عدد من الأشخاص بينما نشر مهاجم إنجلترا السابق ستان كوليمور عبر حسابه على منصة إكس صورة لرجل وجهه غارق في الدماء.

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