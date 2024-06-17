فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الإثنين، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا عنيفا على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر جراء استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال سطح مدرسة غازي الشوا، التي تؤوي آلاف النازحين في بيت حانون.

كما استشهد 9 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال في مخيم البريج وسط قطاع غزة، جراء قصف الاحتلال لمنزل في المخيم.

وأفاد الدفاع المدني في غزة من خلال بيان له، أن طواقمه انتشلت شهيدين فلسطينيين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح الفلسطينية بعد قصف إسرائيلي للمنطقة.