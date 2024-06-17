شهيدان وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية بحي الشيخ رضوان شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الإثنين، بسقوط شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة "مقاط" بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي نيرانها صوب المناطق الشمالية لقطاع غزة، تزامنا مع إطلاق الاحتلال قنابل ضوئية في أجواء المناطق الشمالية الغربية للقطاع، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما نفذ الاحتلال قصفا جويا وبالمدفعية على مناطق غرب مدينة رفح الفلسطينية، كما استهدف أراضي زراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأمس الأحد، استشهد 9 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال في مخيم البريج وسط قطاع غزة، جراء قصف الاحتلال لمنزل في المخيم.