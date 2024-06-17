قتلته «سرنجة».. دفن جثة عامل عثر عليه ميتًا بـ«منور» عقار بالوراق

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة عامل عثر عليه ميتًا داخل منور عقار بمنطقة الوراق، وذلك عقب إجراء المعاينة التصويرية لجثته، والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد طارق عبد العظيم، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بمنور عقار بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة عامل خردة، بجوارها سرنجة بها مواد مخدرة وبعمل التحريات، تبين أن المتوفي مدمن مواد مخدرة وجرعة مخدرات سبب الوفاة، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.