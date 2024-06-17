إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في حي الشيخ رضوان شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الإثنين، أن هناك عدة إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

ومنذ قليل، استهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية شرق بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة، وسط مناشدات لسيارات الإسعاف بالتوجه للمكان.

أطلقت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي نيرانها صوب المناطق الشمالية لقطاع غزة، تزامنا مع إطلاق الاحتلال قنابل ضوئية في أجواء المناطق الشمالية الغربية للقطاع، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ونفذ الاحتلال قصفا جويا وبالمدفعية على مناطق غرب مدينة رفح الفلسطينية، كما استهدف أراضي زراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة.