هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة قررت فتح محور مساعدات جنوب غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية،اليوم الإثنين، أن هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن الحكومة الإسرائيلية قررت فتح محور مساعدات جنوب قطاع غزة لتخفيف حدة أوامر الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر جراء استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال سطح مدرسة غازي الشوا، التي تؤوي آلاف النازحين في بيت حانون.

كما استشهد 9 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال في مخيم البريج وسط قطاع غزة، جراء قصف الاحتلال لمنزل في المخيم.

وأفاد الدفاع المدني في غزة من خلال بيان له، أن طواقمه انتشلت شهيدين فلسطينيين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح الفلسطينية بعد قصف إسرائيلي للمنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة سيلة الظهر وقريتي الفندقومية وفوعة في محافظة جنين، وداهمت عدة أحياء، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارع البلدة وسط إطلاق النار، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات أو إصابات.