اللاعب المصري علي عزت يحقق المركز الأول ويحصد الميدالية الذهبية لبطولة إيطاليا المفتوحة لناشئي الإسكواش 2024

الإثنين 17/يونيو/2024 - 01:46 ص

فاز لاعب الإسكواش المصرى علي عزت، لاعب نادي بلاك بول الرياضي بالمركز الأول فى بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين تحت ١٧ سنة، والتي أقيمت في مدينة ريتشوني بإيطاليا في الفترة من 13 إلى 16 يونيو الجارى، باشتراك أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والعديد من دول العالم بإجمالي ٣٤ دولة منها "أمريكا وإنجلترا والنمسا والمجر وإيطاليا وأوكرنيا وقطر والأردن ورومانيا وإسبانيا وويلز ودومنيكا وألمانيا ومصر".

واستهل اللاعب المصري علي عزت مشواره في البطولة بتحقيق الفوز علي اللاعب الايطالي JON. DAVIS بدور الـ٦٤ بنتيجه ( ٣-٠) وفي دور الـ ٣٢، حقق الفوز الثاني له علي لاعب المنتخب السويسري ARTEM PANCHENKO بنتيجه ( ٣-٠) ثم التقي بدور الـ ١٦ مع لاعب المنتخب القطري khaled Hmdan وفاز بنتيجه (٣-٠) وفي دور الـ ٨.

تقابل مع لاعب المنتخب الأردني Ossama Bataineh وحقق نتيجه (٣-٢)، وفي دور قبل النهائي التقي مع لاعب المنتخب الروسي والمصنف الثاني علي البطولة وحقق فوز (٣-١).

واختتمت فاعليات البطولة بالمباراة النهائية لتحديد المركز الاول والثاني، اليوم الأحد، بين لاعب منتخب الأمريكي Rohan Roy والمصنف رقم (٢) علي أوروبا وبين اللاعب المصري علي عزت المصنف رقم ١ علي البطولة وانتهت بفوز اللاعب المصري علي عزت بنتيجة (٣-٠ ) ليحقق اللاعب المصري علي عزت المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة إيطاليا المفتوحة لناشئي الإسكواش ٢٠٢٤.

وتُعد بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين من أقوى البطولات في أوربا حيث يشارك في البطولة أفضل لاعبين اللعبة في الأعمار السنية المختلفة.

وتألق اللاعب علي عزت لاعب نادي بلاك بول المصري في العديد من البطولات الأوروبية، حيث حصل علي المركز الأول، في بطولة فنلندا الدولية والمركز الثاني في بطولة إيطاليا الدولية، كما فاز فى وقت سابق لاعب الإسكواش المصرى علي عزت، لاعب نادي بلاك بول الرياضي، بالمركز الأول فى بطولة فنلندا المفتوحة للناشئين.

ويعد البطل علي عزت ضمن أفضل المواهب المصرية في لعبة الإسكواش والذي يتنبأ له الكثيرين بالتوهج مستقبلا على المستوى الاحترافي للعبة، وله العديد من المشاركات الدولية في بطولات أوروبا وأمريكا المفتوحة لناشئي الإسكواش.