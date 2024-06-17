وفاة خامس حالة من حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة

توفي الحاج طه جلال، أحد حجاج محافظة الفيوم، وذلك أثناء قيامه بعمل طواف الإفاضة، عقب أداء ركن الحج الأكبر والوقوف بجبل عرفات، إذ توفي بملابس الإحرام بصحن الكعبة المشرفة، ليكون بذلك هو خامس حالة وفاة تشهدها المحافظة أثناء مناسك الحج 2024، بعد وفاة الحاجة مها علي، أمس السبت على جبل عرفات، أثناء تأديتها مناسك الحج، وكذلك وفاة الحاجة سامية الشيمي، أثناء الطواف حول الكعبة، واليوم الأحد، توفي الحاج عثمان سليمان، وتوفي الحاج حسين مفرح أثناء الطواف.

وتوفي الحاج طه جلال، في العقد الخامس من العمر، بشكل مفاجئ أثناء قيامه بعمل طواف الإفاضة ضمن مناسك الحج 2024، فيما أبلغ مرافقيه في رحلة الحج، أسرته بمركز طاميه بمحافظة الفيوم، وخيّمت حالة من الحزن على أسرته لفراقه وعدم قدرته على وداعه.

وقال أحمد حسن أحد اقارب الحاج طه جلال، أنّ الأسرة تفاجأت باتصال هاتفي من مرافقيه في رحلة الحج، أخبروهم بوفاته بشكل مفاجئ عقب رمي جمرة العقبة وأثناء عمل طواف الإفاضة عقب أداء ركن الحج الأكبر والوقوف بجبل عرفات أمس السبت.

وأضاف أحمد بأن الحاج طه كان مشهودًا له بالطيبة وحُسن الخلق، كما أنّه كان يدعو الله دائمًا بأنّ يرزقه حُسن الخاتمة، وقد استُجيب لدعوته، مضيفًا: «عزاؤنا أنّه مات مُحرما مُلبيًا في الطواف في يوم عيدنا الأكبر».

يواري الثرى بالأراضي المقدسة

وأشار إلى أنّه لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة على طه جلال، لافتًا إلى أنّه يجرى الآن العمل على إنهاء الإجراءات، حيث سيصلي عليه في الحرم المكي عقب الانتهاء من كل الإجراءات القانونية، على أنّ يواري الثرى بالأراضي المقدسة.