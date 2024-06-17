بلجيكا تسقط الاتهامات الموجه للمغاربة المشتبه بهم في تحقيق "قطر جيت"

لن توجه بلجيكا اتهامات إلى المشتبه بهم المغاربة المرتبطين بفضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي قطر جيت، مما يمثل أحدث انتكاسة للتحقيق المطول، بحسب ما نشرته فاينانشال تايمز.

أبلغت السلطات البلجيكية المغرب في وقت سابق من هذا العام أن اثنين من مواطني الدولة الواقعة في شمال إفريقيا يشتبه في قيامهما برشوة مشرعين في الاتحاد الأوروبي، لكن مكتب المدعي العام الاتحادي في بروكسل قال يوم الأحد إنه لن يلاحقهما، مما يترك أي إجراء آخر ضد المغاربة في أيدي السلطات. في وطنهم.

اعتبر التحقيق البلجيكي في مشرعي الاتحاد الأوروبي المشتبه في تلقيهم رشاوى من قطر والمغرب، والذي بدأ في عام 2022، أحد أكبر التحقيقات التي ضربت البرلمان الأوروبي، لكنه واجه صعوبات بعد أن واجه المحققون اتهامات بتضارب المصالح ومراجعة قضائية.

أصدرت بلجيكا، في أبريل، أمرا يبلغ السلطات المغربية بالاشتباه في تورط هؤلاء الأفراد في الفساد وغسل الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية.

أحد المشتبه بهم هو عبد الرحيم أطمون، الدبلوماسي المغربي الذي يُزعم أنه قام برشوة عضو البرلمان الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزري، وفقًا لتقارير أجهزة الأمن المسربة التي أدت إلى التحقيق. وبحسب تقارير إعلامية بلجيكية، فقد تم استجواب أطمون في المغرب في ديسمبر من العام الماضي.

ولم ترد سفارة المغرب في بروكسل على الفور على طلب للتعليق. ونفت الحكومة المغربية في السابق ارتكاب أي مخالفات في هذه القضية.

ومع ذلك، اعترف بانزري، المشتبه به الرئيسي في القضية، بتلقي ما لا يقل عن مليوني يورو من الرشاوى من قطر والمغرب مقابل الحصول على خدمات سياسية وقرارات ودية من الاتحاد الأوروبي تجاه البلدين.

وقال مكتب المدعي العام إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات للمشتبه بهم القطريين في القضية. ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين قد يثير هذا الأمر قلقهم. ونفت الحكومة القطرية تقديم رشوة للمشرعين الأوروبيين وشركائهم.

داهمت شرطة بروكسل سلسلة من المكاتب في البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2022، وصادرت 1.5 مليون يورو نقدًا واعتقلت بانزيري والعديد من أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين. وكان من بين المحتجزين إيفا كايلي، عضو البرلمان الأوروبي اليوناني الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس البرلمان، وفرانشيسكو جيورجي، شريكها، الذي لم يكن عضوًا في البرلمان الأوروبي ولكنه كان في السابق مساعدًا لبانزري.

وينفي كايلي ارتكاب أي مخالفات، في حين اعترف جيورجي بتورطه في القضية، ويقال إنه اعترف بأنه كان جزءًا من منظمة تستخدمها قطر والمغرب للتأثير على سياسة الاتحاد الأوروبي.

واتهم المشتبه بهم بالفساد وغسل الأموال والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة، لكن لم يتم توجيه اتهامات رسمية لأحد حتى الآن، في حين أن المراجعة القضائية تؤجل المحاكمة المحتملة.

أثار كايلي والعديد من المشتبه بهم الآخرين المراجعة القضائية بسبب مخاوف بشأن شرعية استخدام بعض الأدلة. ولا تزال نتيجتها معلقة.

وفي مارس، أُوقفت قاضية التحقيق المكلفة بالقضية، أوريلي ديجايف، عن العمل بعد أن طلب أحد المشتبه فيهم عزلها. وقد تولى قاض آخر مهامها مؤقتا لحين اتخاذ قرار بشأن وضعها.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استبدال المحقق الرئيسي في القضية، المسؤول عن الأمر بالتنصت والاعتقالات: فقد تولى ديجايف القضية من ميشيل كليز، الذي استقال العام الماضي بسبب مزاعم بوجود تضارب في المصالح بعد أن أصبح الأمر كذلك. علنًا أن ابنه كان يعمل مع ابن أحد المقربين من أحد المشتبه بهم.

وقال المدعي العام في ذلك الوقت إن كلايس استقال "على سبيل الاحتياط"، لكنه قال إن هناك نقصا في "العناصر الفعالة" التي من شأنها أن تثير التساؤلات حول التحقيق.

كما استقال المدعي الفيدرالي المسؤول عن القضية، رافائيل مالانيني، في أكتوبر من العام الماضي لتولي وظيفة أخرى.

وواجهت الشرطة التي تحقق في القضية أيضًا أسئلة بعد أن نشر جيورجي تسجيلًا سريًا لمحادثة مع ضابط شرطة كبير مشارك في القضية، والذي زاره في منزله العام الماضي واشتكى من أن المدعين والقضاة في بلجيكا يخدمون أجندة سياسية.