شركات الأقصر: تأشيرات الزيارة وراء أزمة حجاج السياحة في المشاعر

قال محمد قناوي، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن تأشيرات الزيارة التي صدرت للعديد من المواطنين في مصر كانت سببا في الأزمة التي شهدتها منطقة المشاعر خلال وقفة عرفات والنفرة إلى منى، حيث حدث تكدس كبير أدى لعرقلة سير الحجاج النظاميين وعدم توفر خدمات وأماكن للبعض، كما شهدت منطقة جبل عرفات فقدان العديد من الحجاج الذين ضلوا الطريق وأغلبهم من حاملي تأشيرات الزيارة.

وأضاف «قناوي»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه يجب وضع نظام مستقبلا يضمن حماية المواطنين، حيث تصدر تأشيرات الزيارة دون الحاجة لشركة سياحة، ويسافر نحو 500 ألف شخص بهذه التأشيرة للحج، دون برنامج نظامي، في صورة للاقتصاد الموازي للدولة، وبالتالي يتسبب ذلك في مشكلات كبير للجميع بمن فيهم حجاج الزيارة الذين ضلوا الطريق وتاه الكثيرين منهم، مشيرا إلى أن التدافع على الخيام في منى أمر تكرر العام الحالي مع انقطاع الكهرباء وعدم وجود وجبات ومياه، ولا نظام، في أحد المخيمات الكبرى.

وتابع بأنه حل تلك الأزمة يجب أن يبدأ بالحصول على كامل حصة تأشيرات الحج الموجهة لمصر، والسماح لأعداد أكبر بالتقدم لقرعة الحج، ما سوف يقلل من محاولات التحايل على القرعة والنظام، حيث قدم أغلب هؤلاء في قرعة السياحة ولم يحالفهم الحظ، وذلك بجانب ضرورة قيام الجانب السعودي بالتعاون في الحد من تأشيرات الزيارة خلال فترة الحج، بالإضافة لتوعية المصريين بالمشكلات الواقعية التي شهدها حجاج الزيارة العام الحالي والسابق، بحيث لا يقع آخرون في نفس المشكلة.

ونوه لأهمية تسهيل السكن في مناطق مختلفة بحيث يتم عمل برامج بأسعار مخفضة، تتيح لعدد أكبر السفر للحج، ويكون سعر البرنامج الاقتصادي 200 ألف جنيه بدلا من 260 ألفا.

وأكد سيد فراج أحد الحجاج للبوابة نيوز، أن تنظيم موسم الحج السياحي العام الحالي شهد حالة من تعمد الإفشال، على كافة البرامج والتأشيرات المختلفة، مشيرا إلى أن التكدس والتدافع أدى لغلق مسجد نمرة منذ الساعة السادسة صباح الأحد، بسبب حجاج الزيارة، ثم تبعه غلق للطرق المؤدية، إلى المشاعر المقدسة، وتم نصب مخيمات بالطرقات ما صعب معه فرصة السير وادى الى تقف حركة المرور بالكامل أمام الأتوبيسات التي تحمل الحجيج.

من جانبها، وجهت القنصلية المصرية بجدة مناشدات إلى المواطنين المصريين الذين انقطع الاتصال بذويهم الذين قدموا لأداء مناسك الحج سواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو المشاعر المقدسة إبلاغها على الخط الساخن لغرفة عمليات الحج..٩٥٥٥٦٥٧٠٢٠٠٢ على أن يتضمن البلاغ بيانات الشخص المفقود وصلة القرابة بالمبلغ عنه كما أعلنت القنصلية المصرية أيضا عن عمل غرفة عمليات للحج على مدار ٢٤ ساعة، جاء ذلك عقب تعرض العديد من الحجاج المصريين لحالات فقدان في عرفات.