أبل تكشف السبب ورءا مشكلة "عودة الصور المحذوفة" فى تحديث iOS 17.5

منذ أيام تصدرت شكاوي جديدة لمستخدمي أيفون، حيث أثار الجدل حول مشكلة ظهور الصور المحذوفة على الجهاز مرة أخري بعد مسحها منذ سنوات ماضية، بعد تثبيت iOS 17.5، وبعد ذلك، قامت شركة أبل بإتخاذ خطوة فعليه لتوضيح الأسباب لذلك، وفي ملاحظات الإصدار، قالت شركة أبل إن السبب في ذلك هو تلف قاعدة البيانات.

وأكدت شركة أبل لا نوجه اللوم على الهواتف هنا، حسبما أفاد موقع 9to5Mac، وطرح غالبية المستخدمين سؤالا مشابهه، كيف عادت الصور القديمة منذعام مضي إلى الظهور مرة أخرى، حتى أن المستخدمون قد غيروا الجهاز الذي كانوا يستخدمونه في ذلك الوقت الي جهاز جديد .

لماذا عادت الصور المحذوفة إلى الظهور لمستخدمي أيفون:

وقالت شركة آبل إن المشكلة كانت في إدخال قاعدة البيانات الفاسدة الموجود في نظام ملفات الجهاز نفسه، وأضاف عملاق التكنولوجيا أن iCloud ليس مخطئا هنا، وفقا للتقرير.

وأوضحوا كذلك أن الصور التي لم يتم حذفها بالكامل من الجهاز لم تتم مزامنتها مع صور iCloud، وصرحت شركة أبل بأن "هذه الملفات كانت موجودة فقط على الجهاز نفسه، ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر الملفات من جهاز إلى آخر عند الاستعادة من نسخة احتياطية، أو إجراء نقل من جهاز إلى جهاز، أو عند الاستعادة من نسخة iCloud الاحتياطية ولكن دون استخدام صور iCloud"، وفقا للتقرير.

وبعد أن واجه الكثير من المستخدمين المشكلة، قررت شركة آبل التراجع عن إصدار iOS 17.5.1 وابطأت التحديث بأنه غير متاح لكل المستخدمين ، وتم اتخاذ هذه الخطوة لإصلاح هذا الخطأ.

وفي ذلك الوقت، إذا حاول أي مستخدم تنزيل التحديث، فإنه يظهر "غير قادر على التنزيل"، وذكروا: "يوفر هذا التحديث إصلاحات مهمة للأخطاء ويعالج مشكلة نادرة حيث يمكن أن تظهر الصور التي تعرضت للتلف في قاعدة البيانات مرة أخرى في مكتبة الصور حتى لو تم حذفها.

مشكلة نادرة الحدوث

وشددت شركة أبل مرارا وتكرارا على حقيقة أن هذه المشكلة نادرة ولم تؤثر إلا على نسبة أقل من المستخدمين. وقالوا أن الشركة لا تستطيع الوصول إلى صور أو مقاطع فيديو المستخدمين.