عمليات حزب الله دفعت 100 ألف مستوطن إسرائيلي للنزوح

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن هناك قلق بالغ في الشارع اللبناني جراء التصعيد الإسرائيلي، خاصة مع ارتفاع عدد ضحايا الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إلى 317 شهيدًا وأكثر من 1400 مصاب في لبنان، نسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء.

وقال "سنجاب"، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن هذا الرقم غير مسبوق على مدار العقود الماضية، وعلى الجهة الأخرى، عمليات حزب الله أدت لنزوح 100 ألف مستوطن إسرائيلي من مستوطنات الشمال، وهذا الأمر الذي قد يدفع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لتوسيع دائرة الصراع، من أجل إعادة المستوطنين إلى منازلهم.

وأوضح أن الجبهة الجنوبية تشهد تصعيدًا، بعدما نفذ حزب الله أمس الخميس 10 عمليات من الجنوب اللبناني، 7 منها من القطاع الشرقي، وهو مثلث الحدود بين لبنان وإسرائيل وسوريا، بالإضافة لـ3 عمليات من القطاع الغربي الموازي للشريط البحري من الجنوبي اللبناني، وهذه العمليات ردًا على عملية الاغتيال التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني في بلدة كفر دجال التي تقع خارج قواعد الاشتباك.