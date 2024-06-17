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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على شقة سكنية شمال غزة إلى 3 شهداء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الإثنين، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة "مقاط" في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة إلى 3 شهداء و4 إصابات إحداهما بحالة حرجة  .

ومنذ قليل، دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، نتيجة إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي في "كيبوتس نيريم" بغلاف غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 37337 شهيدا، وإصابة نحو 85،299 مصابا، بالإضافة إلى آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ضحايا القصف الإسرائيلي شمال غزة 3 شهداء 4 إصابات محيط بركة الشيخ رضوان