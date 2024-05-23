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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

12 علامة للتأكد من سلامة أضحية العيد قبل شرائها.. فيديو

سوق الجمال
سوق الجمال
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يحرص الملايين على شراء الأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك ويسعى المضحي أن تكون أضحيته جيدة وخالية من العيوب؛ ولتجنب غش البيع والشراء في الأضاحي؛ تقدم البوابة نيوز 12 علامة يجب عليك معرفتها  للتأكد من سلامة أضحية العيد قبل شرائها من بينها: “خلو الفم واللسان من الالتهابات والإفرازات وأن تكون العينان لامعتان ولا يوجد بهما إصفرار أو احمرار”. 
 

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