12 علامة للتأكد من سلامة أضحية العيد قبل شرائها.. فيديو

يحرص الملايين على شراء الأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك ويسعى المضحي أن تكون أضحيته جيدة وخالية من العيوب؛ ولتجنب غش البيع والشراء في الأضاحي؛ تقدم البوابة نيوز 12 علامة يجب عليك معرفتها للتأكد من سلامة أضحية العيد قبل شرائها من بينها: “خلو الفم واللسان من الالتهابات والإفرازات وأن تكون العينان لامعتان ولا يوجد بهما إصفرار أو احمرار”.

