طريقة حفظ لحوم الأضاحي وتجنب تلفها

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن أهم النصائح والإرشادات الخاصة لحفظ لحوم الأضاحي، وفقا لما نشرته على الصفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بها والتي تتمثل في الآتي:

عدم ترك اللحوم خارج الثلاجة أو الفريزر أكثر من ساعتين، وضع اللحوم فى أوعية محكمة الإغلاق داخل الثلاجة، وتبريد اللحوم فى الثلاجة لمدة 6 ساعات قبل نقلها للفريزر.

ومن جانب آخر، كان قد ذكر الدكتور وليد سنوسي، عميد كلية الطب االبيطري بجامعة الوادي الجديد، في أحد التصريحات التليفزيونية، أن هناك العديد من النصائح الهامة التي يجب اتباعها، لضمان سلامة اللحوم وجودتها عقب الذبح للحفاظ على جودة اللحوم وسلامتها عقب الانتهاء من عمليات الذبح.

وقال إنه لا يجب ترك اللحوم خارج الثلاجة أو الفريزر أكثر من ساعتين، ويجب وضع اللحوم فى أوعية محكمة الإغلاق داخل الثلاجة، كما يفضل تبريد اللحوم فى الثلاجة لمدة 6 ساعات قبل نقلها للفريزر.

وضرورة تقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة وتقسيمها فى أكياس قبل حفظها، والتأكد أن اليدين جافتان ونظيفتان واستخدام قفازات، بالإضافة إلى تغليف اللحوم بشكل جيد وحفظها بالفريزر بدرجة حرارة أقل من -18 درجة.

كما أشار إلى أنه عند حفظ الأكياس في الفريزر، لا بد من مسافة بين الأكياس لإعطاء فرصة تجميد كل كيس من جميع الجوانب، لتجنب تلف اللحوم الأضحية وقضاء وقت سعيد احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

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