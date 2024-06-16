انتظام العمل خلال إجازة عيد الأضحى بموانئ البحر الأحمر

تابع اللواء محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، العمل بالموانئ، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد علي انتظام العمل بالموانئ وتشديد الإجراءات الأمنية بموانئ الهيئة بالتنسيق مع شرطة تأمين وعلي متابعة إجراءات الأمن والسلامة للسفن الملاحية للتأكد من سلامتها وحفاظا على الركاب.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 391 شاحنة و165 سيارة، وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 191 شاحنة و160 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، 200 شاحنة و5 سيارة .

حيث استقبل ميناء سفاجا بالامس العبارة الرياض .، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3700 طن بضائع و 388 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الأربع ايلة ، بريدج ، كوين نفرتيتي واور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2925 راكب بموانيها .