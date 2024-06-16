في عيد الأضحى|تعرف على أسماء شرائح اللحوم وأفضل الأنواع صحيًا.. وكيفية اختيار النوع المناسب للطهي

تتزين موائد المسلمين في أيام عيد الأضحى المبارك بأنواع مختلفة من اللحوم، تيمنًا وبركة بالسنة النبوية، وامتثالًا لأمر الله بذبح الأضاحي للقادرين، وعادةً ما يتم تسمية عيد الأضحى باسم "عيد اللحمة"، حيث يتناول المصريون اللحوم سواء كانت من الأضحية أو يتم شراؤها من الجزارين، كما يتم أيضًا توزيعها على غير القادرين سواء كان اللحم البقري أو اللحم الجاموسي أو لحوم الضأن والإبل. وتتنوع أكلات المصريين من خلال الاستخدامات المختلفة لـ اللحوم، فيستخدمها في الطهي بطرق مختلفة منها اللحم المسلوق واللحم المحمر، واللحم المشوي، واللحم المفروم وغيرها من الطرق التقليدية لـ طهي اللحوم.

وتُعد اللحوم الأقل دسمًا أفضل أنواع اللحوم المناسبة للعديد من فئات المجتمع فيما يخص الصحة العامة للجسم، خاصةً لمن يقلق بشأن زيادة الوزن والسمنة والكوليسترول، كما تتنوع طرق طهي اللحوم الأقل دسمًا في عيد الأضحى، وتناسب أنواع مختلفة من الأكلات المعروفة.

وتُوصي المبادئ التوجيهية الغذائية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم تناول البالغين ما يزيد إجمالًا عن 737 جرامًا تقريبًا من اللحوم والدواجن والبيض أسبوعيًا، وأن تبلغ الحصة الواحدة من اللحم المطهي ثلاث أونصات أي ما يوازي 85 جرامًا في المرة الواحدة.

أفضل أنواع اللحوم الأقل دسمًا

وتحدد الجهات الزراعية والصحية أنواع شرائح اللحم البقري التي تعتبر الأخف دهنًا، مثل: عِرق روستو وستيك اللحم المشوي، روستو وستيك لحم الخاصرة، روستو وستيك لحم أعلى الفخذ، روستو وستيك لحم أسفل الفخذ، ستيك لحم أعلى الخاصرة، ستيك لحم الخاصرة العلوية، شرائح لحم الكتف والذراع.

وعلى الرغم من أن اللحوم الأقل دسمًا قد تكون مفيدة إلا أن طريقة طهيها يجب أن تكون بشكل صحي أيضًا، لذلك يجب إتباع بعض النصائح في طهي اللحوم المختلفة كالتالي:

قطع الدهون الصلبة على اللحم قبل الطهي، وعدم تناولها إذا تواجدت على اللحم بعد طهيه.

تصفية اللحم المفروم من الدهون المنبثقة منه بعد طهيها، وذلك بشطفه بالماء الساخن داخل مصفاة وتجفيفه منها بعد ذلك.

يمكن إزالة الدهون الصلبة بعد طهي الطعام من خلال تبريده بعد الطهي، ثم إزالة الطبقة المتكونة على وش المرقة (شربة اللحم).

شرائح لحم مختلفة وطهي متنوع

يُنوع المصريون في طهي اللحوم في عيد الأضحى؛ لتناسب الأكلات والموائد، فمن اللحم المسلوق، إلى اللحم المشوي، إلى طهي اللحم بالخضروات، إلى استخدام اللحم المفروم في تصنيع أنواع متنوعة من الوجبات مثل الكفتة والبرجر وغيرها من الأطعمة التي تعتمد على اللحم المفروم، ولكل نوع من أنواع طهي اللحم طريقة مختلفة كما أنها تحتاج إلى قطعية مختلفة من اللحوم.

ويعد اللحم المشوي من أشهر طرق طهي اللحم في عيد الأضحى المبارك، وتحتاج عملية طهي اللحم المشوي إلى دهون في أنسجته، حيث يتم شوي اللحم على حرارة منخفضة ولمدة طويلة، ويعمل الدهن على الذوبات وتطرية الأنسجة وتصبح الأنسجة المترابطة طرية للغاية وينفصل الكولاجين في اللحم بكل سهولة.

ويعتبر لحم الصدر البقري السميك أفضل خيار للشوي، وأيضًا لحم الأضلع البقري والتي تسمى بـ"الريش" فهي ذات نكهة غنية وطعم لذيذ في الشوي، وفي الأغنام مثل الخروف والماعز فاختيار مقاطع اللحم الرِجل أو الكتف أو الأضلاع في الشوي خيارًا أفضل.

تعد اللحم الفلتو من أشهر وأطيب أنواع اللحوم وقطعيتها، حيث تحتوى على 21 % من البروتين، وتتميز بإنها لحم طري ويتميز بالليونة الشديدة والنكهة والرائحة، وتحتوى على نسبة منخفضة من الدهون، ويناسب جميع طرق الطهي، وغالبًا ما يتم استخدام اللحم الفلتو في تصنيع البوفتيك، وإدخالها فى الطعام الذي لا يحتاج إلى وقت كبير.

نصائح عامة

توجد عدة نصائح عامة في عملية اختيار اللحوم قبل شرائها، أو في لحم الأضحية وأثناء طهيها، من أهمها التالي: