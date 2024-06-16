رؤساء المدن بالمنيا يتابعون استقبال المجازر الحكومية للأضاحي

تابع رؤساء المدن بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك سير العمل بالمجازر الحكومية التي تستقبل أضاحي الأهالي بالمجان، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.
حيث تفقد المهندس حامد فخرى، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، اليوم الأحد، في أول أيام عيد الأضحى مجزر مدينة ابوقرقاص، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمجزر والتزام المواطنين بالذبح داخل المجازر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك .
اطمأن رئيس المركز، على سير العمل داخل المجزر من أعمال الذبح، والكشف على الذبائح الموجودة من قبل الأطباء البيطريين، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة.
وشدد رئيس المركز، على حظر ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، كما وجه مدير ادارة المخلفات الصلبة، بنقل المخلفات الناتجة من المجزر والذبح بشكل يومي، والتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على البيئة، مع النظافة الفورية للمكان أولا بأول.
وأكد رئيس المركز، جاهزية مجازر مركز ابوقرقاص الحكومية لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخلها للكشف على الماشية قبل الذبح، وتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وكذلك الاستعدادات لاستقبال أهالي المركز خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتوفير استراحات استقبال وكافة وسائل الراحة.
وأشار إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للوحدة المحلية بمركز ابوقرقاص تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحي، منوها بأنه تم تطوير المجازر الحكومية بمركز أبوقرقاص لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناشد رئيس المركز المواطنين بالابتعاد عن ذبح الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لها والشوارع، والالتزام بالذبح في المجازر والتي ستفتح بالمجان أمام المواطنين خلال أيام العيد، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة، ولتحقيق مظهر حضاري لائق بمركز ابوقرقاص خلال عيد الأضحى المبارك.
كما وجه رئيس المركز غرفة العمليات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص، بالتواصل المستمر مع غرفة عمليات الطب البيطري، لمواجهة أي أزمات وتلقي أي شكاوى أو بلاغات عن أي مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق مع وجود نوبتجيات بإدارة الطب البيطرية تعمل على مدار اليوم.
كما تابع محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي، سير العمل بمجازر مركز ومدينة مطاي لاستقبال الأضاحى، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك من خلال جولة تفقدية لعدد من المجازر.
اطمأن رئيس المدينة على جاهزية المجازر لاستقبال الحيوانات، وتنفيذ أعمال الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان.
وفي سياق متصل تابع تاج جلال ابوسداح رئيس مركز ومدينة ملوى، اليوم استعدادات مجازر مركز ومدينة ملوى لاستقبال الأضاحى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك من خلال جولة تفقدية لعدد من المجازر.
اطمأن رئيس المدينة على جاهزية المجازر لاستقبال الحيوانات وتنفيذ أعمال الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان.
وأشار ( تــاج ابوسداح )، خلال تفقده للمجازر، إلى أن الهدف من المجازر هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب فى نقل الأمراض، مؤكدا جاهزية كافة المجازر لاستقبال الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك مجانا مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح، مشيرا إلى أن جميع والمجازر تعمل بكامل طاقتها لاستقبال الأضاحي.
وتابع الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، استعدادات المجازر الآلية لاستقبال الأضاحى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك من خلال جولة تفقدية لعدد من المجازر، حيث أكد الدكتور المشرف على المجزر العمومي بسمالوط أنه تم اليوم ذبح عدد ١٦ رؤس عجل بقرى عدد ٩ضانى، عدد ٤ ماعز حتى الآن ومازال استمرار أعمال ذبح الأضاحي.
وأكد الدكتور رئيس المركز أن الهدف من المجازر هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب فى نقل الأمراض، مؤكدا جاهزية كافة المجازر لاستقبال الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك مجانا مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح، مشيرا إلى أن جميع والمجازر تعمل بكامل طاقتها لاستقبال الأضاحي.