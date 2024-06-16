أول أيام عيد الأضحى.. رئيس مدينة ملوي يتابع سير العمل بالمستشفى العام ويقدم الهدايا للمرضى

تفقد تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة ملوى، اليوم الأحد، مستشفى ملوى العام، وبرفقته أحمد عبدالغنى مدير إدارة التضامن ومؤمن صلاح نائب رئيس المركز والدكتور أحمد عمر مدير مستشفى ملوى العام، وذلك للاطمئنان على سير العمل والنوبتجيات بالمستشفى.

أكد رئيس مدينة ملوي، رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مع تواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد، وتجهيز أطقم طبية إضافية في حال حدوث أي طوارئ.

وخلال الجولة قام رئيس المدينة بمشاركة المرضى فرحتهم بعيد الاضحى المبارك وتقديم بعض الهدايا لهم .

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