مجازر الأقصر تستقبل الأضاحي.. وتوجيه مهم من المحافظ

استقبلت المجازر الحكومية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، كافة الأضاحى من الأهالى والجمعيات الخيرية للذبح مجاناً، والتي تستمر بداية من من أول أيام عيد الأضحى حتى رابع أيام العيد، وذلك في ضوء تكثيف جهود مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، خلال أيام عيد الأضحى المبارك وفقاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، إنه بمجرد وصول الأضحية إلى المجزر، يتم الكشف عليها من قبل الأطباء لضمان جودة اللحوم وصلاحيتها، وكذلك تتم أعمال الذبح من قبل الجزارين المرخصين.

ومن جانبه، ناشد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة أهالى المحافظة ضرورة الذبح داخل المجازر الحكومية، لضمان الحفاظ على النظافة العامة بالشوارع وأيضاً التأكد من سلامة الأضحية، مؤكداً أن مجازر المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان حفاظًا على البيئة، مطالباً رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع الغذائية ومتابعة أعمال رفع الإشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولًا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين للقرارات الصادرة الخاصة بتنظيم عملية الذبح وتجميع جلود الأضاحي.

محافظ الأقصر يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد أبو الحجاج

وأدى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، بساحة مسجد أبو الحجاج بمدينة الأقصر، وسط جموع من المواطنين ممن توافدوا على ساحة المسجد، ورفقه اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والشيخ سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف الشيخ سيد عبد الدايم، ووكلاء الوزارات المختلفة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومديري المديريات الخدمية وممثلين عن المنطقة الأزهرية ومديرية الأوقاف بالأقصر وجموع المصلين من أهالي الأقصر.

وبعد أداء الصلاة، قدم محافظ الأقصر التهنئة للمواطنين بعيد الأضحى المبارك متمنياً لهم السلامة والأمان، داعيًا الله عز وجل أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يديم الله تعالى على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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