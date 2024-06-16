مستشار النمسا يدعو لوقف الحرب في أوكرانيا بـ قمة السلام بسويسرا

دعا المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم الأحد إلى وقف الحرب في أوكرانيا بشكل عاجل وإيجاد توافق دولي على تسوية سلمية للصراع.

وقال نيهمر - في تصريح على هامش قمة السلام الأوكرانية المنعقدة في سويسرا- إنه ناقش مع ممثلي أكثر من 90 دولة الخطوات الأولى لعملية السلام في أوكرانيا.

وأشار نيهمر - بحسب بيان للمستشارية النمساوية اليوم - إلى أن النقطة الأخرى التي تناولها الاجتماع هي الأمن الغذائي العالمي، وأضاف باعتباره رئيسا لحكومة دولة محايدة " نعمل على حل الصراعات بالطرق التفاوضية السلمية "، مشيرا إلى أن أعمال العدوان والقتل يجب أن تنتهي وعلينا أن نرسم طريقا للسلام مرة أخرى.

كما حذر نيهمر كل من يتصور أن بوسعه تجاوز الحدود بالدبابات والصواريخ في القرن الحادي والعشرين بأنه سوف يفشل، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه هناك حاجة إلى توقعات واقعية فالمؤتمر وحده لا يحقق السلام ولكنه خطوة أولى مهمة.