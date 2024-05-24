"التوكيل لحد البيت".. طفرة في الشهر العقارى.. سيارات مميكنة تصل إلى المنزل.. وأخرى تجوب المحافظات.. حجز أونلاين واستلام من الفروع.. وهذه قائمة تسهيلات وطرق الحجز وأماكنها

شهدت مصلحة الشهر العقارى تحت اشراف وزارة العدل، في الآونة الاخيرة طفرة تكنولوجية تواكب العصر الرقمي الحالى.

وتعد مصلحة الشهر العقاري هى الهيئة القانونية المعتمدة في مصر المنوطة بتوثيق وتسجيل جميع الوثائق والعقود العقارية، بما ينصه القانون والدستور، فوجب أن تشهد تطوراً يواكب باقى أجهزة الدولة، بالإضافة الى اعتماد المواطنين على الشهر العقارى فى استخراج العديد من الأوراق الرسمية، كالعقود والتوكيلات وغيرها من المستندات الرسمية، لما يضمنه من حماية قانونية لحقوق المواطنين، فكان لزامًا تطويره لاستيعاب تلك الأمور.

وتنقسم مصلحة الشهر العقارى الى قسمين وهما : قسم التسجيل العقاري وقسم التوثيق والتسجيل .

وفيما يلى عرض للإجراءت والتوكيلات المختص بها الشهر العقارى، وطرق الحجز والتوجه الى الشهر العقارى.

اختصاصات الشهر العقارى

1- فحص ومراجعة الوثائق المقدمة لتسجيلها، بعد الحصول على الموافقة المبدئية من السلطات المعنية التي تملك الاختصاص للتأكد من صلاحيتها للتسجيل.

2- إثبات الوثائق في سجلات الشهر العقارى رسميًا.

3- تصوير الوثائق المطلوب تسجيلها وحفظ النسخ الأصلية منها، مع إرسال نسخ إلى الجهات المعنية حسب الطلب.

4- إصدار الشهادات العقارية التي تثبت الحقوق العينية على العقارات.

5- توفير نسخ من الوثائق ومرفقاتها للجهات المختصة أو الأفراد الذين يطلبونها.

6-الترخيص بالإطلاع على السجلات للأشخاص المصرح لهم، كما تعمل مكاتب الشهر العقاري كمصدر خبرة في القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العقارية عند الطلب من الجهات القضائية.

7- التسجيل في الشهر العقاري للشقق والأواضي والأملاك العقارية.

كيفية تسجيل الشهر العقاري أون لاين

أطلقت وزارة العدل مجموعة من الحلول الرقمية المتطورة، لتقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام المعاملات في مكاتب الشهر العقاري؛ وهى:

1- بوابة مصر الرقمية

يُمكن إتاحة خدمات الشهر العقاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية الأفراد من الوصول إلى أكثر من 22 خدمة مختلفة، تشمل 16 خدمة توثيق و6 خدمات تسجيل، كل ذلك للتسهيل على المواطنين.

حيث يمكن للمستخدمين تحديد الخدمة المطلوبة، إدخال بيانات الأطراف المعنية، سداد الرسوم إلكترونيا، ومن ثم تحديد موعد لزيارة أحد فروع التوثيق لاستلام المعاملات.

وتشمل تلك المعاملات ما يلى : إصدار توكيلات رسمية للقضايا والبنوك، توكيلات خاصة بالأمور الزوجية، توكيلات عامة محددة، بالإضافة إلى توكيلات لإدارة وبيع السيارات.

2- تطبيق "أرغب في عمل توكيل" من مصلحة الشهر العقاري

هو تطبيق ذكي يمكن تحميله على الهواتف الذكية لكل من الآيفون والأندرويد تم تفعيله عبر وزارة العدل المصرية، يقدم خرائط وقوائم بأقرب فروع مكاتب التوثيق عن طريق نظام تحديد المواقع، كما يسمح بحجز مواعيد لتحرير المعاملات، ويقدم معلومات عن المستندات المطلوبة وأسعار الخدمات لكل معاملة من خلال ادخال الرقم القومى ثم اختيار الخدمة..

كما يوفر إجابات على استفسارات الشهر العقاري المتكررة، مثل مدى ازدحام مكاتب التوثيق الموجودة ضمن قائمته، استنادًا إلى معلومات دقيقة ومحدثة.

3- خدمات الشهر العقاري المميكن

كما تمنح خدمة الشهر العقارى المميكن للأفراد تحرير معاملات التوثيق إلكترونيًا دون الحاجة لاستخدام نماذج محددة، ويتم توليد رقم كودي يُمكن من خلاله مراجعة وإصدار المعاملة في أي فرع مميكن على مستوى الجمهورية.

ثم يقوم صاحب الطلب بكتابة جميع بيانات أطراف المعاملة والنص المطلوب على الموقع الالكتروني للشهر العقاري أو منصة مصر الرقمية أو من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل"، يتم بعدها إصدار رقم كودي يحتفظ به صاحب الشأن، ويتوجه المتقدم إلى أقرب مصلحة شهر عقاري أو أيٍ من فروع الشهر العقارى والتوثيق في المولات.

4- سيارات الشهر العقارى والتوثيق المتنقلة

تقدم وزارة العدل أيضًا خدمة سيارات الشهر العقاري والتوثيق المتنقلة لإنهاء المعاملات بكفاءة وسرعة، مما يخفف الزحام في الفروع ويسهل على المواطنين إتمام معاملاتهم.

وتتيح سيارات الشهر العقارى المتنقلة إمكانية إتمام معاملات التوثيق عند الأفراد أو ما يمثل مكتب الشهر العقارى، وذلك ضمن القواعد المتفق عليها، مما يسمح بتحديد مواعيد مسبقة عبر خدمة حجز اون لاين شهر عقاري.

خدمة الشهر العقاري بالمنزل

وفرت وزارة العدل، خدمة الشهر العقارى المنزلى بدلاً من موعد اون لاين أو الذهاب إلى المكتب العقاري نفسه، حيث تم توفير أحد أكثر الخدمات راحةً وهي سيارات التوثيق المتنقلة في كافة أنحاء الجمهورية، كي تصل إلى باب بيتك وتقوم بإنهاء جميع معاملاتك في وقت قياسي بعيدًا عن انتظار موعد بعد تسجيل الشهر العقارى أون لاين وتجنبًا للطوابير الطويلة في مكتب التوثيق العقاري.

ويمكن طلب هذه الخدمة عبر الاتصال بالخط الساخن 15999، أو عن طريق الرقم 01555559875، لتأتي السيارة المتنقلة إلى منزلك أو مكتبك لإتمام عملية التوثيق. وتبلغ تكلفة هذه الخدمة إلى المنزل 1000 جنيه، بينما تكون تكلفة الخدمة داخل مقر عملك 1500 جنيه.

كما تم إتاحة خدمات الشهر العقارى في هذه المولات بالفترة المسائية تكاملاً مع المكاتب التي تقدم خدماتها في الفترة الصباحية حتى الساعة 4 عصرًا. وفيما يلى بيان بتلك المولات :

أماكن فروع الشهر العقارى بالمولات

العروبة مول – طنطا

مول العرب – 6 أكتوبر

مول أرابيلا بلازا – التجمع الخامس القطامية

مول سيتي ستارز – مدينة نصر القاهرة

النادي الأهلي – مدينة نصر القاهرة

تاون سنتر السلام – مدينة السلام

نادي الصيد – الدقي الجيزة