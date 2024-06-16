جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في رفح.. تفاصيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد عن اسم الجندي الثامن الذي قتل في انفجار يوم السبت في رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجندي المقتول يدعى شالوم مناحيم، 21 عامًا، من الكتيبة 601 في سلاح الهندسة القتالية، من بيت إيل، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل ة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي آخر قتل اليوم في رفح، يدعى تسور أبراهام، 22 عامًا، من وحدة الاستطلاع التابعة للواء ناحال، من موديعين.

وفي الحادث نفسه، أصيب ضابط احتياط يعمل كمحقق ميداني في الوحدة 504 التابعة لمديرية المخابرات بجروح خطيرة، وأصيب جنديان آخران بجروح متوسطة، بحسب الجيش.

وبمقتل أبراهام يرتفع عدد الجنود الذين قتلوا في الهجوم البري ضد حماس وفي العمليات على حدود غزة إلى 312. وتشمل هذه الحصيلة ضابط شرطة قتل في مهمة إنقاذ رهائن كما قُتل مقاول مدني في وزارة الدفاع في القطاع.