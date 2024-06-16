شغب جماهيري قبل مباراة إنجلترا وصربيا في يورو 2024

شهد محيط ملعب مباراة انجلترا وصربيا والتى تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بأمم أوروبا يورو ٢٠٢٤ حالة من الشغب

وفقا لتقارير ان عدد من المشجعون تورطوا في أعمال عنف قبل المباراة.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة في شارع جانبي، شهدت تبادل إلقاء الطاولات والكراسي والزجاجات قبل وصول شرطة مكافحة الشغب.

وأصيب عدد من الأشخاص بينما نشر مهاجم إنجلترا السابق ستان كوليمور عبر حسابه على منصة إكس صورة لرجل وجهه غارق في الدماء، مشيرا إلى انتشار سيارات الشرطة في جيلسنكيرشن