بالصور.. انهيار أجزاء من عقار مأهول بالسكان غرب الإسكندرية

تساقطت أجزاء من عقار مأهول بالسكان مكون من 3 أدوار، بمنطقة الدخيلة في حي العجمي غرب الإسكندرية، مما تسبب في إصابة شخص.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع مسجد ناجى بجوار مول للأجهزة الكهربائية الدخيلة بالطريق الرئيسي المؤدي إلى العجمي.

وتوجه المسؤولين في الحي إلى موقع الحادث، بعدما فرضت قوات شرطة قسم الدخيلة وقوات الحماية المدنية والإسعاف حواجز أمنية مكان العقار.

وتبين أن العقار مكون من دور أرضى يوجد به سكان، وثلاثة أدوار متكررة، والطابق الأول مشغول بالسكان، والجزء الذي سقط هو ستارة السطح على بلكونة الثالث.

وتسبب في إنهيار البلكونة، وإصابة المواطن يدعى "رمضان مصطفى" تصادف مروره أمام العقار وتم نقله بالإسعاف.

وأفاد مسئولو الحي أن العقار سبق له الإشارة بالإخلاء وإحالته إلى مهندس المنطقة، وسرعة عرض العقار على لجنة المنشآت، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.