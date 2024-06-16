توفي في أول أيام عيد الأضحي.. محافظ كفرالشيخ ينعى السكرتير العام

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، ببالغ الحزن والأسى، اللواء تامر سعيد سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والذي وافته المنية اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقدم محافظ كفر الشيخ أحر التعازي لأسرة اللواء تامر سعيد، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ راجياً أن يشمله برحمته ويدخله فسيح جناته .

يذكر أن اللواء تامر سعيد، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، من مواليد 1971 بمحافظة القاهرة، وشغل رئاسة حي الجمرك، ثم رئيسًا لمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، حتى وصل منصب سكرتير عام محافظة مطروح في سبتمبر 2018.

وشغل اللواء تامر سعيد، منصب سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، وسكرتير عام محافظة قنا، وسكرتير عام محافظة المنيا، وسكرتير عام محافظة كفر الشيخ في 19 يوليو 2022 حتى وافته المنية.