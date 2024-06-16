لقطات وفيديوهات عجول عيد الأضحى الهاربة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تصدرت لقطات وفيديوهات العجول الهاربة مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار كثير من المقاطع المصورة، ومشاركة فيديوهات الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.



وفي هذا العيد انتشرت اللقطات المنتشرة أكثر غرابة، ما يثير الذعر بين المواطنين، لذا في السطور التالية نستعرض لكم أبرز مشاهد أول أيام عيد الأضحى المبارك.



عجل هرب في التجمع وتسبب في تكسير سيارات

تداول مستخدمو السوشيال ميديا مقطع فيديو لحادث هروب عجل في شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، ما تسبب في توقف الحالة المرورية وتكسير 3 سيارات في الشارع.

وهرب عجل آخر بمياه البحر في الإسماعيلية

ونشرت مقاطع فيديو وصور لـ عجل هارب قبل ساعات من صلاة العيد، بـ قرية النورس في الإسماعيلية، قفز إلى مياه البحر، وركض الأفراد وراءه ليخرجوه من المياه، ما أثار موجة كوميدية حول الأمر في التعليقات، فعلق أحدهم قائلًا: حقه الصراحة الجو حر.

هروب عجل في شبرا الخيمة

و حاول عجل آخر الهروب ظهر ذلك فية مقطع فيديو جديد يحاول الهروب من فوق السيارة التي تحمله ذاهبة للمذبح، وفي وسط حالة جنونية من الذعر الشديد على العجل، كاد أن يكون سيحطم ظهر سيارة النقل الضخمة، وبالفعل في نهاية المقطع نجح العجل في الهروب، وحطم ظهر السيارة واستطاع الهروب والركض وسط إحدى الشوارع بمنطقة مسطرد في حي شبرا الخيمة، تلك المنطقة التي كانت مزدحمة بالمرور، مما تسبب في إثارة مخاوف المارة ومحاولات إمساكه.

ما دفع أحد مستخدمي منصة فيس بوك، يعقب بـ تعليق قائلًا: المفروض في وسط الهيصة دي.. العجول يتغمي عينيها ساعة النقل، وآخر شارك أخيه التعليق قائلًا: اخويا اللي مسك العجل.