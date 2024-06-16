رئيس غرب المنصورة يتابع إزالة عقار لسطح الأرض خشية على الأرواح والممتلكات

تابع أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، مع نواب رئيس حى غرب المنصورة أعمال إزالة عقار قديم متهالك لسطح الأرض خشية على الارواح والممتلكات حيث أن العقار تصدع ومال بصورة مفاجئة بحارة أبو الدبل من شارع محمد فتحى .

وفرضت الأجهزة الأمنية كوردونا امنيا بمحيط العقار لعدم تعريض حياة الماره للخطر وفصل كافة المرافق والخدمات عن العقار.

وجه رئيس الحى بحصر العقارات التي تمثل خطورة داهمة وتصنيفها من حيث خطورتها سواء تتطلب هدم جزئي أو كلي مع عمل بيان للعقارات التي صدر قرارات إزالة بشأنها ولم تنفذ.

وأكد رئيس الحى على أهمية التنسيق مع الأجهزة الشرطية المعنية من خلال حصر جميع العقارات التي لها محاضر للإزالة لإتخاذ الخطوات الفعلية حماية للأرواح .

ناشد رئيس حى غرب بسرعة التواصل والابلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق الحى لسرعة المعاينة وعرضه على اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة فورية .

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