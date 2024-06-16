المرور على 27 منشأة غذائية وتحرير 28 محضر مخالفة بالإسماعيلية

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة شنت أمس حملة على بعض المنشات الغذائيه بمحافظة الإسماعيلية، والتى تشمل تكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحيه للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه إستكمالًا لتطبيق خطة التأمين الطبى خلال أجازه عيد الأضحى المبارك ،ووفق توجيهات وزارة الصحة والسكان وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ،بتكثيف لجان مرور فرق إشراف مديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمه الصحيه وإحكام المتابعه والرقابة على الأسواق للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى إلى إستكمال الحملات على الأسواق والمنشآت الغذائيه بالمرور الميداني على 20 منشأة غذائيه تنوعت بين بقالة ومطاعم وسيارات ،وأسفرت الحمله عن إعدام 64 كيلو من السلع الغذائية متغيره الخواص الطبيعيه ،وتحرير 20 محضر تنقسم إلى عدد 12 محضر نظافة طبقا لقرار 96 لسنة 1967 ،وعدد 8 محاضر شهادة صحية طبقا لقرار 97 لسنة 1967 والتوصية بالغلق لعدد 10 منشآت غذائية منها عدد 8 منشآت لعدم وجود رخصة، وعدد 1 منشاة لوجود خطر داهم على الصحة العامة ،عدد 1 منشاة لعدم وجود رخصة ووجود أيضا خطر داهم على الصحة العامة.

تمت الحملة تحت إشراف الدكتورة سمر حامد مدير إدارة مراقبة الأغذيه بمديرية الصحه وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلةه.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظه ،للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق و المحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.