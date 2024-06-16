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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القس بولا جرجس يتحدث في عظة الأحد عن "الامتلاء بعمل الروح القدس"

القس بولا جرجس
القس بولا جرجس
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أذيعت، صباح اليوم، كلمة القس بولا جرجس كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بمدينة مدينتي، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد السادس (أحد الفرح) من الخماسين المقدسة، وموضوع إنجيله وهو "عمل الروح القدس في الإنسان" في إنجيل يوحنا والأصحاح السادس عشر، وأشار إلى عطايا وثمار الروح القدس وكيف يستقبلها الإنسان، "يَا قُسَاةَ الرِّقَابِ، وَغَيْرَ الْمَخْتُونِينَ بِالْقُلُوبِ وَالآذَانِ! أَنْتُمْ دَائِمًا تُقَاوِمُونَ الرُّوحَ الْقُدُسَ. كَمَا كَانَ آبَاؤُكُمْ كَذلِكَ أَنْتُمْ!" (أع ٧: ٥١).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

 

القس بولا جرجس كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بمدينة مدينتي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قداس أحد الفرح الروح القدس