العدل الدولية: نزوح 800 ألف شخص منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

قال نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية "ننظر اليوم في تطبيق الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة، بطلب من جنوب أفريقيا"، موضحا أن جنوب أفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب على قطاع غزة، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية خلال فعاليات جلسة إصدار حكمها في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة، أن الأوضاع المعيشية في القطاع تدهورت للغاية منذ يناير 2024، مشيرا إلى نزوح أكثر من 800 الف شخص منذ بدء العملية العسكرية على رفح الفلسطينية قبل أسابيع قليلة.

