في يومها العالمي.. توافد المصرييين بأعداد كبيرة على المتاحف

شهدت المتاحف المصرية توافد آلاف الزائرين المصريين على زيارتها للاحتفال بيوم المتاحف العالمي، حيث فتحت هذه المتاحف أبوابها للزائرين المصريين مجاناً احتفالاً بهذا اليوم.

كما أقامت العديد من الجولات الإرشادية، والفعاليات الثقافية، وورش العمل الفنية والتعليمية وإشراك الزائرين بها.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار خلال بيان صدر عن الوزارة منذ قليل، أن توافد الزائرين على زيارة المتاحف في الاحتفال بيومها العالمي يؤكد حرص جموع الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية على التمسك بتراثه وحضارته، كما أثنى على المجهود الكبير الذي تم لتنظيم العديد من الفعاليات بها كونها مؤسسات ثقافية ومجتمعية بما يعمل على ربط المصريين بها.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار إلى أن ما شهدته المتاحف المصرية في الاحتفال بيومها العالمي، يعد خير دليل على نجاح النهج الذي تتبعه وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لرفع الوعي الأثري والسياحي لدى الشعب المصري وربطهم بمنتح السياحة الثقافية.

وشهدت متاحف المصري بالتحرير والفن الإسلامي بباب الخلق والقبطي بمصر القديمة اليوناني الروماني بالإسكندرية وشرم الشيخ أعلى نسبة زيارة من المصريين، حيث زار المتحف المصري بالتحرير 15 ألف زائر فيما زار متحفي كل من الفن الإسلامي والقبطي 400 زائر، أما اليوناني الروماني زاره 800 زائر وشرم الشيخ 150 زائر.

أما عن الفعاليات فقد شهد المتحف المصري بالتحرير إقامة عدد من الورش الفنية، والمحاضرات العلمية والبرامج جاء من بينها برنامج تحت عنوان “المتاحف.. من الأجداد إلى الأحفاد” تناول أهم الموروثات الثقافية والحضارية في عصور مختلفة من خلال القطع الأثرية المعروضة بالمتحف.

وفي متحف الفن الإسلامي أُقيمت ورشة تحت عنوان "علوم من زمن فات" تهدف إلي تبسيط بعض العلوم الطبية عن جسم الإنسان ووظائف أعضاءه، والتي ترتبط بمجموعة معروضات المتحف وخاصة قاعة الطب وقاعة العلوم، بالإضافة إلى معرض أثري مؤقت لمدة شهر بعنوان “البرهان”، يضم مجموعة من القطع الآثرية التي تناولها الباحثين والدارسين علمياً وكان لهذه الأبحاث نتائج علمية قيمة، ومجموعة أثرية من التحف التي تعبرعن إسهامات علمية هامة للمسلمين في العديد من المجالات، بالإضافة إلى ندوة بعنوان "علوم الأجداد في عقول الاحفاد" بالتعاون مع مركز دراسات التراث العلمي التابع لجامعة القاهرة تتضمنت عدد من المحاضرات.

وفي المتحف القبطي أقيم إلى جانب المحاضرات العملية والورش الفنية؛ عددًا من الأنشطة لذوي الهمم من بينها جولة إرشادية متخصصة لشرح مقتنيات المتحف القبطي، بالإضفة إلى جولات إرشادية للزوار.

فيما نظم قسم المعارض بمتحف الأمير محمد على بالمنيل معرضا تحت عنوان أعياد ومتاحف ويضم المعرض عدد 20 قطعة من القطع الفنية الذى يقتنيها متحف الأمير محمد على وهي عبارة عن لوحات زيتيه لعائله محمد على ومناظر طبيعيه وأدوات للكتابة عبارة عن مقالم ومحابر وأقلام.

كما نظّم متحف جاير أندرسون معرضًا أثريًا مؤقتًا تحت عنوان “حُماة التراث” عُرض به مجموعة من القطع الأثرية التي نجح قسم الترميم في المتحف في ترميمها لإعادة عرضها بشكل مناسب.

فيما أقام متحف المركبات الملكية ببولاق معرضا مؤقتا بعنوان "رواد حركة التعليم والتنوير في الأسرة العلوية" يعرض قطع خاصة بشخصيات أثرت بالتعليم في فترة الأسرة العلوية، وغيرها من الفعاليات.

وتضمنت فعاليات متحف الشرطة معرضا مؤقتا بعنوان "الأسلحة الفرعونية بين البحث والدراسة" لمجموعة من الأسلحة الأثرية لتعريف الزائرين كيف استطاع المصري القديم عن طريق استخدام العلم والبحث في صناعة وتحديث أسلحته لكي تتوافق مع متطلبات العصر الذي كان يعيشه، بالإضافة إلى ورشة رسم وتلوين يتم اصطحاب المشاركون من الأطفال والطلبة داخل قاعات العرض المتحفي لإختيار قطعة أثرية من معروضات المتحف للتعبير عنها، كلا من وجهة نظره من خلال الرسم والتشكيل بالصلصال.

وفي متحف شرم الشيخ أقيم معرضًا للصورعن "دور المتحف في التعليم و البحث والابتكار"، أظهر المعرض دور المتحف في التعليم والبحث والابتكار من خلال عرض صور للورش العملية والفنية خلال الأعوام السابقة، كما تم عرض فيديو تعليمي عن "سراديب الايبس بتونا الجبل" الذي يوضح طرق التحنيط والدفن لطائر الأيبس والأشكال المختلفة للتوابيت وأهمية الأيبس كرمز للحكمة والكتابة للمصرى القديم.

وفي محافظة الإسكندرية عقد المتحف اليوناني الروماني عدد من المحاضرات حول تراث الإسكندرية، فيما شهد متحف الأسكندرية القومي افتتاح معرضا مؤقتا تحت عنوان "الإسكندرية بين كليبر وبونابرت" يضم مجموعة من اللوحات التي تعبر عن إنجازات الحملة الفرنسية العلمية لمدينة الأسكندرية ومجموعة من الخرائط للعلماء المصاحبين للحملة، من مقتنيات المؤرخ عباس أبو غزالة وبالتعاون مع جمعية الأثار بالإسكندرية.

وفي محافظة أسوان أقام متحف أسوان عدد من الورش الفنية منها ورشة رسم وتلوين لبعض القطع الأثرية، وأقام متحف النوبة ورشة عمل للتشكيل بالطين الأسواني.

كما نظّم متحف السويس معرضًا بعنوان "كنوز كلاسيكية" تضمن مجموعة من القطع الأثرية ترجع إلى العصرين اليوناني والروماني، تم من خلالها إلقاء الضوء على الفنون المختلفة في هذا العصر.

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