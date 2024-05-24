حماس: نثمن قرار "العدل الدولية" بمطالبة إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة

رحبت حركة حماس بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بوقف عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية بشكل فوري ووقف الإجراءات التي تؤدي للإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، حسبما ورد في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل.

وأضافت حركة حماس، نثمن قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة والسماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطنيين.

ودعت حركة حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإلزامه فورا بقرارات العدل الدولية وإجباره على وقف حرب الإبادة الجماعية.