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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحقيقات موسعة في مصرع شخص إثر سقوط سيارة بترعة المريوطية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول مصرع شخص إثر سقوط سيارة سوزوكي بترعة المريوطية بمركز أبو النمرس.

وكلفت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمانه لمعرفة أسباب وفاته، وكلفت لجنة هندسية لفحص السيارة وإعداد تقرير عن أسباب سقوطها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة سوزوكي في ترعة المريوطية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة أحد الأشخاص ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تحقيقات موسعة مصرع شخص اثر سقوط سيارة بترعة