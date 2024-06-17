مدرب سموحة السابق: الأهلي والزمالك في مباراة صعبة لمحاولة اللحاق ببيراميدز

قال الكابتن محمود إسماعيل، مدرب نادي سموحة السابق، إن نادي بيراميدز يسير بخطوات ثابتة جدًا، ووجوده في الصدارة يجعل للدوري شكل وطعم مختلف.

وتابع "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "من كل الزوايا"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الأهلي والزمالك في مباراة صعبة في محاولة للحاق ببيراميدز، معقبًا: "كل واحد بيدور إزاي ياخد الدوري، وجود بيراميدز في الصدارة، أشعل المنافسة بصورة كبيرة".

ولفت إلى أن المنافسة ستظل موجودة في الدوري حتى آخر مباراة معقبًا: "المباريات بين الزمالك والأهلي هي من ستحسم نتيجة الدوري الفترة المقبلة".

وأكد أن الأهلي يبحث عن مركز مهاجم بين اللاعبين المغاربة، وهناك 5 مرشحين لمركز محمد عبد المنعم، حال احترافه سواء في بريطانيا أو السعودية، معقبًا: "حجازي اتعرض يحتل مكان عبد المنعم، ولكن مدرب الأهلي رفض بسبب الإصابات المتكررة لحجازي".

وأشار إلى أن المنافسة شرسة خلال الفترة الحالية، حيث يسعى الأهلي للحصول على أهم اللاعبين خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن هناك أقاويل كبيرة حول عودة "النني" مرة اخرى، ولكن وجود إمام عاشور، وأكرم توفيق يصعب هذا الأمر.

وأفاد بأن الزمالك يستعجل الاتحاد الإفريقي للحصول على مكافأة فوز البطولة، بهدف شراء أكثر من لاعب من الجزائر، نتيجة الإصابات المتكررة لـ"فتوح" و"عبد الشافي"، وهناك رغبة من أخرى من الزمالك لشراء أحد المهاجمين من تونس، أو المغرب.

ولفت إلى أن اللاعب ياسر حمد ليس لديه دور أساسي في الزمالك، وهناك أنباء عن رحيله، ولكن مصادر هذا الخبر لم تتأكد بعد.