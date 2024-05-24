ميلان يودع بيولي بعد 5 سنوات حافلة بالإنجازات

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، رحيل مدربه ستيفانو بيولي عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وكان بيولي يرتبط بعقد مع ميلان حتى نهاية الموسم المقبل 2024-2025، لكن مسؤولي النادي الإيطالي قرروا الانفصال عنه بعد 5 سنوات قضاها مع الفريق.

ووجه ميلان الشكر للمدرب الذي يبلغ من العمر 62 عامًا وطاقمه في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، جاء فيه: «يتقدم نادي ميلان بالشكر الجزيل لستيفانو بيولي وطاقمه بالكامل لقيادة الفريق الأول على مدى السنوات الخمس الماضية، وتحقيق لقب الدوري الذي لا ينسى وإعادة تأسيس حضور ميلان المستمر في المنافسة الأوروبية الكبرى».

وأضاف البيان: «ساهمت احترافية ستيفانو ولمسته الإنسانية بشكل كبير في نمو الفريق، مما يجسد القيم الأساسية للنادي منذ اليوم الأول».

وأعرب بيولي عن امتنانه لنادي ميلان في بيان نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، جاء فيه: «أود أن أشكر نادي ميلان من صميم قلبي على هذه الرحلة الرائعة التي استمرت 5 سنوات».

وأضاف: «لقد كان شرفًا كبيرًا لي أن أكون جزء من تاريخ هذا النادي العريق، وأن أعمل مع مجموعة من الأشخاص الرائعين، من لاعبين وإدارة وموظفين وجماهير».

وأتم بيولي: «سأظل دائمًا أتذكر هذه التجربة الرائعة بعمق، وأتمنى لنادي ميلان كل التوفيق في المستقبل».

إنجازات بيولي مع ميلان

لقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022 (بعد غياب 11 عامًا).

التأهل إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024 (بعد غياب 7 سنوات).

التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022 (بعد غياب 15 عامًا).

حقق أعلى معدل نقاط في تاريخ ميلان في الدوري الإيطالي.

إحصائيات بيولي مع ميلان

عدد المباريات: 239 مباراة

عدد المواسم: 5 مواسم

عدد الانتصارات: 132 انتصارًا

عدد التعادلات: 55 تعادلًا

عدد الهزائم: 52 هزيمة

نسبة الفوز: 55.2%

عدد الأهداف المسجلة: 437 هدفًا

عدد الأهداف المستقبلة: 279 هدفًا

فارق الأهداف: +158.