روما يكرر فوزه على ميلان ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

فاز فريق روما على نظيره ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب الأولمبيكو، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الذئاب على الروسونيري بثنائية دون رد، بالرغم أنه شهد حالة طرد في صفوف أصحاب الأرض، حيث شهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه محمد سليك في الدقيقة 31.

افتتح جيانلوكا مانشيني التهديف في المباراة في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 22.

في الشوط الثاني، حاول لاعبو ميلان العودة في النتيجة، ولكن باءت كل المحاولات بالفشل حتى الدقيقة 85، حينما سجل ماتيو جابيا هدف الضيوف الوحيد في اللقاء من صناعة رافائيل لياو.

بذلك، كرر روما فوزه على ميلان ذهابًا وإيابًا في ربع نهائي الدوري الأوروبي، ليصبح مجموع المباراتين 3-1، بعدما انتصر فريق العاصمة الإيطالية على نظيره بهدف للا شئ بملعب سان سيرو.

وتأهل روما إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب ميلان، ليواجه باير ليفركوزن الألماني بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، الذي تخطى وست هام في دور الثمانية.