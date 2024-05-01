رونالدو يقود النصر لنهائي كأس خادم الحرمين على حساب الخليج

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر للتأهل لنهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب الخليج الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف.

استضاف فريق النصر نظيره الخليج، اليوم الأربعاء، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز النصر على الخليج بثلاثية مقابل هدف، شهدت توقيع رونالدو، بينما لم يسجل أو يصنع محمد شريف أي هدف في اللقاء، بالرغم أن الثنائي لعبا المباراة كاملة منذ البداية حتى النهاية.

انتهى الشوط الأول بتقدم العالمي بثنائية دون رد، حيث افتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 17 بهدف رائع بعد استغلاله خطأ حارس المنافس.

وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، قبل أن يعود رونالدو للتهديف مجددًا في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 57.

وقلص فواز الطريس الفارق لرفاق محمد شريف بهدف في الدقيقة 82، لتنتهي المواجهة بفوز النصر على الخليج بنتيجة 3-1.

وبذلك، تأهل النصر إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الخليج، ليواجه الهلال في المباراة النهائية يوم 30 مايو الجاري.