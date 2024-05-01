رئيس جمهورية أذربيجان يلتقي أمين عام مركز كايسيد

استقبل إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان،، اليوم الأربعاء، في مقره في عاصمة أذربيجان الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار (كايسيد).

وقد ناقش الطرفان خلال الإجتماع قضايا تتعلق بتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات من أجل تحقيق السلام ونبذ العنف وخطاب الكراهية. كما أشاد الرئيس علييف بجهود كايسيد المتعددة لتعزيز السلام في أرجاء العالم من خلال مختلف الأنشطة والبرامج التي يتبناها المركز.

وتطرق الجانبان إلى ضرورة تعزيز التعاون بين أذربيجان ومركز كايسيد من خلال البرامج والأنشطة التي ستقام في منطقة القوقاز وقد أبدى الدكتور الحارثي تقديره لمواقف رئيس أذربيجان ودعمه لأهمية الحوار بين رجال الدين وصناع القرار لما فيه من خير للبشرية.

كما أشاد الرئيس علييف بالنهضة الكبيرة التي تعيشها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده والتحولات الملفتة في الجوانب الثقافية والدينية التي تعيشها المملكة ومدى تأثيرها على المنطقة في تعزيز السلام والتسامح والتعايش.

وقد أبدى الرئيس علييف موافقته المبدأية على حضور منتدى كايسيد العالمي للحوار المنوي عقده في ال 14-16 من شهر مايو، 2024، لدعم رسالة المركز السامية في تعزيز الحوار العالمي.

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