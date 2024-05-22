رئيس جامعة أسيوط يناقش تطوير مساكن أعضاء هيئة التدريس

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ مساء أمس الثلاثاء اجتماع مجلس إدارة الإسكان الإداري بالجامعة؛ وذلك لاستعراض نسب الإنجاز؛ في مشروع تطوير، ورفع كفاءة مساكن أعضاء هيئة التدريس؛ داخل، وخارج الحرم الجامعي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة على الاهتمام بالتطوير، والتحديث المستمر للبيئة العمرانية، والبنية التحتية لكافة الوحدات الجامعية، ورفع كفاءتها على نحو يليق بالجانب المعماري المتفرد للحرم الجامعي، مشيراً أن الوحدات السكنية لأعضاء هيئة التدريس، تعد أحد المعالم المميزة لحرم الجامعة، والتي تشهد- هذه الأونة- خطة تطوير، ورفع كفاءة البنية التحتية، والإنشائية لها؛بما يخدم أبناءها من أعضاء هيئة التدريس؛ من قاطني تلك الوحدات.

ووجه رئيس الجامعة-خلال الاجتماع- بتسريع معدلات التطوير، ورفع كفاءة المساكن؛ داخل، وخارج الحرم الجامعي، وتحديث واجهات الوحدات السكنية، وتطوير مداخلها، ورصفها، وإضاءتها، وزيادة المساحات الخضراء بالمساكن، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بحدائق المساكن الغربية، ومتابعة الملفات الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لبعض الوحدات.

شهد الاجتماع حضور؛ الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور برنس ميخائيل المستشار المالي لرئيس الجامعة، والدكتور دويب حسين صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عبدالحميد أبوسحلي عميد كلية العلوم، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتور عصام الشريف الأستاذ بكلية الطب، والدكتور عبدالوهاب محمد علي الأستاذ بكلية الزراعة، ومحمد ثابت مدير عام الشئون الهندسية، ومصطفى جابر مدير عام الإدارة للاستراحات ومساكن أعضاء هيئة التدريس، ومحمود أبوالمعالي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.