أفضل طريقة لتحضير «الفتة» الأكلة الرسمية لعيد الأضحى

في عيد الأضحى المبارك، تبدأ المنازل المصرية في الاستعداد لتحضير واحدة من أشهر الأطباق التقليدية التي تزين موائد الاحتفال: الفتة.

تُعتبر الفتة الأكلة الرسمية لعيد الأضحى في مصر، وهي تحمل في طياتها تاريخًا عريقًا يمتد عبر العصور، من الحضارة الفرعونية مرورًا بالعصر الفاطمي. دعونا نستعرض في هذا التقرير قصة أصل هذه الأكلة المحببة وكيف أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تقاليد الاحتفال بعيد الأضحى.

أصول الفتة: من مصر القديمة إلى العصر الفاطمي

الفتة في العصر الفرعوني

تعود جذور الفتة إلى مصر القديمة، حيث كانت تُعرف باسم "فتات" وتعني الخبز المفتت. استخدم المصريون القدماء الخبز المجفف والمفتت كقاعدة للعديد من الأطباق، وكان يتم تقديمه مع مرق اللحم والخضروات.

كانت الفتة تُعد وجبة شعبية في الولائم والاحتفالات، خاصةً في الأعياد الدينية والاجتماعية.

الفتة في العصر الفاطمي

انتقلت الفتة إلى العصر الفاطمي في مصر، حيث تم تطويرها وإضافة لمسات جديدة إليها. الفاطميون، الذين حكموا مصر من القرن العاشر حتى القرن الثاني عشر، كانوا معروفين بإبداعهم في الطهي والفنون. في هذا العصر، أصبحت الفتة أكثر تنوعًا وتقدّم بطرق مختلفة، حيث أُضيف إليها الأرز والخل والثوم، مما أعطاها نكهة مميزة أصبحت علامة مميزة للفتة الحديثة التي نعرفها اليوم.

الفتة: الأكلة الرسمية لعيد الأضحى

ترتبط الفتة بشكل خاص بعيد الأضحى المبارك، نظرًا لتزامن العيد مع ذكرى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وتضحيته بكبش عظيم. في هذا السياق، يُعد لحم الضأن مكونًا رئيسيًا في تحضير الفتة. خلال أيام العيد، يتم ذبح الأضاحي وتوزيع اللحم على الأسر، وتصبح الفتة الطبق الرئيسي الذي يجمع أفراد العائلة والأصدقاء حول المائدة.

مكونات الفتة وطريقة تحضيرها

تتكون الفتة بشكل أساسي من الأرز، والخبز المحمص، واللحم، وتُزين بصلصة الخل والثوم. إليك المكونات وطريقة التحضير:

المكونات:

خبز بلدي مقطع ومحمص

أرز أبيض مطبوخ

قطع لحم ضأن مسلوق

مرق اللحم

خل

ثوم مفروم

سمن أو زبدة

ملح وفلفل وبهارات

طريقة التحضير:

تحضير الخبز: يُقطع الخبز البلدي إلى مكعبات صغيرة ويُحمص في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش. تحضير الأرز: يُطهى الأرز الأبيض بالطريقة التقليدية. تحضير اللحم: يُسلق اللحم الضأن مع التوابل حتى ينضج، ثم يُقطع إلى قطع صغيرة. تحضير الصلصة: يُسخن السمن أو الزبدة في مقلاة، ويُضاف الثوم المفروم حتى يُصبح ذهبي اللون، ثم يُضاف الخل ويُترك ليغلي لدقائق. تجميع الفتة: في طبق تقديم كبير، يتم وضع طبقة من الخبز المحمص، ثم تُسكب فوقها كمية من مرق اللحم حتى يتشرب الخبز. يُضاف الأرز المطبوخ فوق الخبز، وتوزع قطع اللحم فوق الأرز. تُسكب الصلصة فوق الطبق بالكامل.

الفتة في ثقافة المجتمع المصري

تُعتبر الفتة أكثر من مجرد طبق؛ فهي رمز للكرم والتواصل الاجتماعي في المجتمع المصري. في عيد الأضحى، يجتمع أفراد العائلة والأصدقاء لتناول الفتة في جو من الفرح والاحتفال. كما تُعد الفتة طبقًا مميزًا في العديد من المناسبات الأخرى، مثل حفلات الزفاف والولائم الكبيرة.

الفتة، تلك الأكلة الشعبية التي امتدت جذورها من العصر الفرعوني وتطورت عبر العصور، أصبحت اليوم رمزًا للاحتفال والفرح في عيد الأضحى. بفضل مكوناتها البسيطة ونكهتها الغنية، تحتل الفتة مكانة خاصة في قلوب المصريين، وتظل جزءًا لا يتجزأ من تقاليدهم وثقافتهم العريقة.