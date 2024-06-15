«لن أشاهد المنتخب».. رونالدينيو يهاجم البرازيل قبل انطلاق كوبا أمريكا

شن أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدينيو، هجومًا شديد اللهجة على المنتخب البرازيلي قبل بداية مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2024، التي تستضيفها الولايات المتحدة.

نطلق البطولة فجر الجمعة بمباراة الافتتاح بين الأرجنتين وكندا، فيما يبدأ منتخب البرازيل مشواره بمواجهة منتخب كوستاريكا فجر الثلاثاء، 25 يونيو الجاري.

جاءت انتقادات رونالدينيو عقب المباراة الودية التي خاضها منتخب البرازيل قبل يومين، حيث تعادل مع منتخب أمريكا بهدف لكل منهما.

أعرب النجم البرازيلي عن استيائه الشديد من أداء المنتخب البرازيلي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

قال رونالدينيو في رسالته: "هذا كل شيء يا رفاق، لقد اكتفيت. هذه لحظة حزينة لأولئك الذين يحبون كرة القدم البرازيلية".

وأضاف قائلاً: "من الصعب العثور على الروح اللازمة لمشاهدة المباريات. ربما يكون هذا أحد أسوأ الفرق في السنوات الأخيرة، فهو لا يملك قادة محترمين، مجرد لاعبين متوسطين في معظم الأحيان".

تابع رونالدينيو معبرًا عن خيبة أمله العميقة قائلاً: "لقد كنت أتابع كرة القدم منذ أن كنت طفلاً، قبل وقت طويل من أن أفكر في أن أصبح لاعبًا، ولم أر موقفًا سيئًا مثل هذا من قبل". وأوضح أن المنتخب البرازيلي يفتقر إلى الحب للقميص والعزيمة،

وتابع : "قلة الحب للقميص والافتقار إلى العزيمة، والأهم من ذلك، كرة القدم. سأكرر، أداؤنا كان من أسوأ الأشياء التي رأيتها على الإطلاق".

اختتم رونالدينيو رسالته بإعلان صادم لمحبيه، حيث أكد أنه لن يشاهد أي مباراة في بطولة كوبا أمريكا، قائلاً: "يا له من عار. لذلك أعلن اعتزالي عن متابعة الكرة البرازيلية، لن أشاهد أي مباراة في بطولة كوبا أمريكا، ولن أحتفل بأي انتصار".