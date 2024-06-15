إخماد حريق شقة سكنية في البدرشين دون وقوع إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا نشب داخل شقة سكنية بمنطقة البدرشين جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

حريق شقة سكنية في البدرشين

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.