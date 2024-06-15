وفاة ثاني سيدة من الفيوم أثناء وقوفها على جبل عرفات

سجلت محافظة الفيوم اليوم السبت، ثاني حالة وفاة لسيدة تدعى سامية صديق الشيمي في العقد السابع من عمرها وتقيم بعزبة الشيمي التابعة للوحدة المحلية لقرية قارون بمركز يوسف الصديق، وذلك أثناء أدائها فريضة الحج في يوم وقفة عرفات.



وسادت حالة من الحزن بين أهالي عزبة الشيمي، بعد وفاة الحاجة ساميه، أثناء وجودها على جبل عرفات .



وقال أحمد الشيمي أحد اقارب المتوفية إن السيدة سافرت لأداء فريضة الحج، كما كانت تتمنى طوال حياتها، مضيفا إنهم تلقوا خبر وفاتها أثناء وقوفها على جبل عرفات، صباح اليوم السبت .

وأوضح أنه تقرر دفنها في مقابر البقيع، مؤكدًا أنها كانت تتمنى أن تحج بيت الله، وتدعو دائمًا بحسن الخاتمة، وقد نالتها نظير عملها الطيب.