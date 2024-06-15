ads
السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة ثاني سيدة من الفيوم أثناء وقوفها على جبل عرفات

المتوفيه
المتوفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجلت محافظة الفيوم اليوم السبت، ثاني حالة وفاة لسيدة تدعى سامية صديق الشيمي في العقد السابع من عمرها وتقيم بعزبة الشيمي التابعة للوحدة المحلية لقرية قارون بمركز يوسف الصديق، وذلك أثناء أدائها فريضة الحج في يوم وقفة عرفات.


وسادت حالة من الحزن بين أهالي عزبة الشيمي، بعد وفاة الحاجة ساميه، أثناء وجودها على جبل عرفات .


وقال أحمد الشيمي أحد اقارب المتوفية إن السيدة سافرت لأداء فريضة الحج، كما كانت تتمنى طوال حياتها، مضيفا إنهم تلقوا خبر وفاتها أثناء وقوفها على جبل عرفات، صباح اليوم السبت .

وأوضح أنه تقرر دفنها في مقابر البقيع، مؤكدًا أنها كانت تتمنى أن تحج بيت الله، وتدعو دائمًا بحسن الخاتمة، وقد نالتها نظير عملها الطيب.

وفاة ثاني سيدة من الفيوم جبل عرفات عزبة الشيمي التابعة للوحدة المحلية لقرية قارون مركز يوسف الصديق أداء فريضة الحج محافظة الفيوم