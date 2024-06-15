بسبب تعدد علاقاته.. سيدة تلقي زيتا مغليا على زوجها في القاهرة

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة لاعترافات زوجته قامت بسكب زيت مغلي على زوجها بهدف التخلص منه، وقالت الزوجة نار الغيرة السبب وصلني للجنون وحاولت أنهي حياته وأرتاح من علاقاته بالستات.

وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء الشهود للاستماع لأقوالهم والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد استقبال المجني عليه مصاب بعدة حروق وبالانتقال لمحل البلاغ تبين أن الزوجة وراء الواقعة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة وبإعداد الأكمنة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة، واعترفت بسكب زيت مغلي علي زوجها، قاصدة من ذلك إنهاء حياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.