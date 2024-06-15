طفوس خاصة.. ذكريات نجوم الزمن الجميل فى عيد الأضحى المبارك

رغم مرور السنوات تبقى ذكريات الأعياد التي تعيش في الوجدان عاش فنانو الزمن الجميل أجمل الذكريات في عيد الأضحى المبارك الذي يختلف كثيرا عن كل الأعياد لما له من طقوس خاصة في ذبح أضحية العيد والالتفاف حول هذا المشهد، بالإضافة للولائم التي كانت تحدث في منازل نجوم الزمن الجميل فمنهم من يقيم حفلا "للشواء" ومنهم من يبرع في إعداد صواني الفتة مع اللحم الضأن، وخلال السطور التالية ترصد "البوابة نيوز " ذكريات نجوم ونجمات الزمن الجميل في عيد الأضحى المبارك.

أم كلثوم كانت تحرص على إطعام أضحيتها وملاطفتها قبل الذبح

أم كلثوم وأضحية العيد

كانت أم كلثوم بنت الريف خبيرة في شراء الأضاحي نشأت وترعرعت في بيئة ريفية في محافظة الدقهلية تعرف قدر الحيوانات، حيث كانت كوكب الشرق أم كلثوم تحرص على شراء أضحية العيد من مسقط رأسها في الدقهلية وكانت تحرص على إطعام أضحيتها وملاطفتها قبل الذبح، وكانت تتقن التعامل مع الأضحية وتستطيع اختيار الأضحية السليمة، وكانت حريصة في العيد على إقامة وليمة كبيرة من اللحوم لجميع أقاربها الذين يأتون لزيارتها في العيد.

فاتنة المعادي تعزم الموسيقار فريد الأطرش علي وليمة في عزبتها

فريد الأطرش وأضحية العيد

كان المطرب الراحل فريد الأطرش يتميز بالكرم الشديد ويحرص على شراء وتوزيع لحوم الأضاحي بنفسه، كان يحرص على تقطيع لحم الأضحية تمهيدا لتوزيعها على الفقراء، وفى أحد الأعياد حدث موقف طريف للفنان فريد الأطرش والفنانة إيمان التي كانت متزوجة وقتها من فؤاد الأطرش شقيق فريد، وذلك عندما دعتهم الفنانة كريمة التي كانت تلقب بفاتنة المعادي وحكى فريد الأطرش في أحد اللقاءات عن هذه الرحلة مشيرا إلى أن كريمة وعدتهم بقضاء وقت ممتع في ضيافتها بالعيد، وبالفعل سافروا في سيارتين مساء ليلة عيد الأضحى ومعهم السفرجى ولكن تعطلت إحدى هاتين السيارتين في الطريق، واضطروا لربطها بالسيارة الأخرى حتى وصلوا للعزبة، ولكنهم فوجئوا بانقطاع الكهرباء بعد تعطل "وابور النور" الخاص بالعزبة فاستخدموا الشموع والفوانيس، وساروا في الطريق وهم يسمعون أصوات الكلاب والذئاب مما أصابهم بالرعب.

وأشار فريد إلى أن أحد الكلاب هاجم الفنانة إيمان التي سقطت في بركة مياه في محاولة للهرب من الكلب، وظلت تبكي ثلاث ساعات متواصلة خاصة بعدما أعياها لدغ الناموس.

وأكد فريد الأطرش أنه بعد كل هذا العناء فوجئوا بأن الخروف الذي دعتهم عليه الفنانة كريمة كان هزيلا وكأنه مصاب بالأنيميا وفقر الدم والشلل ولم يكن سوى فروة على عظم، مشيرا إلى أنهم لم يشعروا بالراحة إلا بعد انتهاء هذه الرحلة، وتهربوا جميعا عندما أصرت كريمة على أن تعوضهم بدعوة لوليمة أخرى.

أحمد مظهر وخروف العيد

أحمد مظهر وخروف العيد

اشتهر فارس السينما أحمد مظهر بحبه للخيول، وبتربيته ورعايته لعدد من أجود وأندر الخيول في مزرعته بطريق المنصورية، وكان يحرص على حسن معاملة الحيوانات والرفق بها، واعتاد أن يشترى الخروف قبل عيد الأضحى بأيام، وكان يربطه في حديقة فيلته بمنطقة المنصورية بالهرم ويشرف على إطعامه بنفسه، ويقوم بالترفيه عنه، حيث كان يصطحبه فى رحلة للتنزه معه داخل الفيلا يوميا حتى قدوم العيد.

سيدة الشاشة العربية وحفل لـ «شواء» لحم الضأن

كانت الفنانة فاتن حمامة تحتفل في عيد الأضحى المبارك من خلال جمع أكبر عدد من صديقاتها وزميلاتها من الوسط الفني في بيتها، وتقيم وليمة عامرة بأشهى أنواع اللحم الضأن حيث كانت تفضل شوي اللحم بطرق مختلفة.

فريد شوقي ووليمة اللحم

قالت رانيا فريد شوقي في أحد الحوارات: "والدي حرص على التقاليد المصرية الإسلامية وبالتالي ففي يوم عيد الأضحى كان يحرص على الوقوف على ذبح الأضحية ويتابع الجزار بنفسه وبعد الانتهاء منها كانت والدتي تعد وليمة من أجود الأنواع المصنوعة من اللحم الضأن وتقوم بتجهيزها وإعدادها في حديقة فيلا في حي المهندسين".

الشحرورة ونعيمة عاكف وأضحية العيد

رغم أن الشحرورة صباح لم تكن مسلمة فإنها كانت حريصة على مشاركة الطقوس الإسلامية فى شراء وذبح خروف العيد وتوزيعه على الفقراء والمعارف وكانت توثق هذه اللحظات بالصور. وكانت الشحرورة تقوم ببطولة فيلم «أنا ستيتة» إخراج حسين فوزي الذي كان متزوجا وقتها من الفنانة الاستعراضية نعيمة عاكف، والتقت نعيمة أثناء زيارة لزوجها في كواليس الفيلم بالفنانة صباح واجتمع الثلاثة ليشتروا خروف العيد، والتقطوا الصور التذكارية معا، حيث تظهر في الصورة نعيمة عاكف والشحرورة وكل منهما تحمل خروف العيد.

كرم عبد الفتاح القصرى

كرم عبد الفتاح القصرى واضحية العيد

كان الفنان الراحل عبد الفتاح القصرى يحرص على شراء الأضحية ويتناول أكل لحم الضأن ويحرص دائما بشرائه كل عام عجلا للأضحية وكان رجلا كريما يقوم بالتوزيع بنفسه للفقراء وذكر في أحد الحوارات أن الخير دائما هو الباقي من الدنيا.

الفنانة سامية جمال تحرص على اختيار الأضحية بنفسها

ساميه جمال مع أضحية العيد

كانت فراشة السينما ونجمة الرقص الشرقي سامية جمال تحرص على اختيار الأضحية بنفسها، وتجيد الاختيار حيث تنتمي إلى بيئة ريفية بإحدى قرى محافظة بنى سويف، فكانت تعرف أجود أنواع الخراف، وتستطيع أن تفرق بينها لذلك كانت تحرص على القيام بشرائها بنفسها، وتقف على ذبحها وتوزيعها للفقراء.

تحكي الفنانة سامية جمال تصميمها على اختيار خروف الأضحية بنفسها، عقب مجيئها إلى القاهرة قادمة من إحدى قرى محافظة بني سويف، حسب حديثها في أحد لقاءاتها، وبالتالي كانت تعرف جيدًا أجود أنواع الخراف، وتستطيع أن تفرق بينها لذلك كانت تحرص على القيام بعملية الشراء بنفسها وكانت حريصة على حضور الذبح صباح يوم العيد وبعد ذلك تقوم بالتوزيع على الفقراء، ثم تقوم بعمل فتة يوم العيد.